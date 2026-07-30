Chiều nay (30/7), TAND TP Hà Nội xử phạt 15 bị cáo trong vụ án mạo danh sư thầy để bán thuốc nam.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Huy Hoàng (SN 2002, ở Hà Nội) và Dương Quốc Lập (SN 1998, ở Ninh Bình) lần lượt mức án 15 và 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác nhận án từ 36 tháng tù treo đến 13 năm tù.

Theo lời khai của các bị cáo tại tòa, năm 2013, Hoàng, Lập, và Dương Văn Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) quen biết nhau do có thời gian làm cùng công ty bán thực phẩm chức năng.

Hoàng và Lập tìm hiểu thì biết Công ty TNHH Quy Nguyên do sư thầy “Thích Tuệ Hải” ở chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh, tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp, có nhiều khách hàng mua thuốc nam điều trị.

Khi đó, Lập nảy sinh ý định lợi dụng danh tính của sư thầy để bán các loại thuốc nam, lấy mác là sản phẩm sản xuất tại chùa Long Hương.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Hoàng thuê địa điểm ở xã Quảng Oai (Hà Nội) làm văn phòng và thuê nhà ở xã Cổ Đô (Hà Nội) làm kho chứa hàng, tập kết sản phẩm khách đặt mua và đóng gói chuyển trả khách. Hoàng và Tuấn còn thuê 12 nhân viên (Sale) để tham gia lừa đảo.

Lừa cả nghìn người trong chưa đầy 2 tháng

Theo cáo buộc, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng, các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường, Dạ dày Tuệ Hải, Phục khớp Tuệ Hải, Kim Trĩ Long Hương, Teo Trĩ Tuệ Hải và để các nhân viên tư vấn cho khách hàng.

Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên về cách thức tiếp cận các thông tin liên quan đến các bệnh về xương, khớp, trĩ, dạ dày. Các bị cáo yêu cầu nhân viên tìm hiểu các clip YouTube, Facebook, đọc các bài viết tư vấn cách chữa các bệnh về xương khớp để nắm được các kiến thức nhằm tư vấn cho khách hàng.

Đặc biệt, các bị cáo yêu cầu nhân viên khi tư vấn cho khách hàng phải giới thiệu thành phần thuốc là thuốc nam, chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên…

Hàng ngày, Dương Quốc Lập chạy quảng cáo đăng bài của sư thầy Thích Tuệ Hải. Lập thuê một tài khoản Facebook, sử dụng tài khoản này để sao chép các bài viết quảng cáo, nội dung phân tích về bệnh tật do sư thầy Thích Tuệ Hải chia sẻ trên các fanpage Facebook, chủ yếu liên quan đến các bệnh về xương khớp.

Sau đó, Lập sử dụng tài khoản Facebook đã thuê để chạy quảng cáo các bài viết này. Khi khách hàng nhắn tin hoặc để lại số điện thoại dưới các bài quảng cáo, Lập tổng hợp thông tin và cập nhật lên phần mềm quản lý bán hàng TUHA do Hoàng thuê, để Hoàng và Tuấn phân công các nhân viên tiếp cận.

Sau khi có thông tin khách hàng, các nhân viên sử dụng tài khoản Zalo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải hoặc dùng các số điện thoại rác do Hoàng cung cấp, tự xưng là đệ tử của sư thầy để tư vấn chữa bệnh, giới thiệu các sản phẩm là thuốc của sư thầy để khách tin tưởng mua sản phẩm.

Các bị cáo mua sản phẩm với giá từ 17.000-25.000 đồng/1 hộp và bán ra cho khách từ khoảng 250.000- 300.000đồng/1 hộp. Cáo trạng xác định, từ ngày 24/2-16/4/2024, các bị cáo giao được 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của những người nhẹ dạ.