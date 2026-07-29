Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là PGĐ Công ty MediPhar, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, GĐ Công ty MegaPhaco, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả bằng thủ đoạn chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố.

Bị cáo không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng đối với 88 sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Không chỉ sai khiến nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, chỉ kê khai một phần thuế gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 143 tỷ đồng, bị cáo Mạnh còn trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NA

Bào chữa cho cựu Chủ tịch Công ty MediUSA, luật sư đề nghị HĐXX miễn trách nhiệm cho bị cáo đối với tội Đưa hối lộ, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo ở tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối đáp với luật sư, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Mạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ nhà nước, khiến họ đang phải ngồi đây đối diện với hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Mạnh mới làm đơn tố giác những người nhận hối lộ.

Ở tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, bị cáo Mạnh sản xuất với số lượng lớn, số tiền thu lợi lên tới hơn 264 tỷ đồng.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Mạnh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 143 tỷ đồng. Vì vậy, không có cơ sở giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đại diện VKS cho biết, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm khi đã gây hậu quả và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng trên toàn quốc. Phía VKS cũng đã xem xét rất toàn diện, khách quan khi áp dụng các tình tiết có lợi cho các bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Những giọt nước mắt ân hận

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Mạnh trình bày rằng bản thân đã phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo vô cùng hối hận và gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến nhân viên đã vì bị cáo mà vướng vòng lao lý.

Khi nhắc đến con nhỏ của mình, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA đã không cầm được nước mắt. Bị cáo nói không muốn con nhỏ biết đến hành vi của mình, bởi bị cáo thấy rất xấu hổ. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng để sớm được trở về làm công dân có ích cho xã hội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Danh Dũng (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị VKS xác định đã có hành vi gặp gỡ, nhận 30 triệu đồng và thông tin cho bị cáo Mạnh biết việc các công ty do Mạnh thành lập đang bị xác minh.

Cựu cán bộ công an này còn hướng dẫn bị cáo Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra, phạm vào tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của bị cáo Dũng là ít nghiêm trọng nhưng việc cung cấp thông tin của bị cáo đã gây cản trở, khó khăn cho hoạt động thu thập, xác minh, thu hồi vật chứng của vụ án.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Dũng cảm ơn VKS đã đánh giá khách quan, công tâm hành vi phạm tội của bị cáo.

“Bị cáo ân hận khi đã đánh đổ tương lai của mình. Bị cáo xin lỗi lãnh đạo nơi bị cáo công tác, đồng nghiệp và gia đình. Bị cáo rất ân hận về sai lầm của mình...”, lời sau cùng của cựu cán bộ công an.

Khi nói lời sau cùng tại phiên tòa, nhiều bị cáo nữ đã khóc nức nở, bày tỏ sự ân hận, hối lỗi về hành vi phạm tội.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều ngày 31/7.