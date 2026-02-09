Khởi đầu năm mới với "cơn mưa" lộc xuân may mắn

Nắm bắt tâm lý yêu thích các trải nghiệm may mắn đầu năm của giới trẻ, Marugame Udon triển khai chương trình quay số trúng thưởng quy mô lớn nhất trong năm mang tên "Thưởng Udon - Đón Lộc lớn" (kéo dài đến hết tháng 2/2026). Với mỗi hóa đơn từ 300.000 đồng, thực khách sẽ được tham gia vòng quay may mắn trực tiếp trên điện thoại để sở hữu những phần quà giá trị:

Giải đặc biệt: Xe SH 2026 thời thượng.

Giải hằng tuần: Siêu phẩm công nghệ iPhone Air.

Hàng ngàn giải thưởng mỗi ngày: Voucher ẩm thực và các phần quà tặng tiện ích.

Với cam kết 100% trúng thưởng, mỗi bữa ăn tại đây bỗng trở thành màn "thử vận may" đầy thú vị, mang lại niềm vui bất ngờ cho thực khách dịp đầu xuân. Bên cạnh việc thưởng thức tô Udon tươi ngon, khách hàng còn có cơ hội rinh ngay những phần quà hấp dẫn mang về, khởi đầu một năm mới thêm phần hứng khởi.

Quy tắc 20 phút "vàng" - Giá trị từ sự tươi ngon tức thì

Giữa những lựa chọn ẩm thực đa dạng, mì Udon tươi thanh nhẹ nổi lên như một giải pháp phù hợp để tìm lại sự nhẹ nhàng cho cơ thể. Marugame Udon đã chinh phục đông đảo khách hàng trẻ nhờ chú trọng vào các giá trị cốt lõi và sự tinh tế trong từng bát mì phục vụ tại chỗ:

Sợi mì tươi chuẩn Nhật: Điểm làm nên sự khác biệt của Marugame Udon là quy trình làm mì thủ công ngay tại khu vực bếp mở. Để sợi Udon luôn giữ được độ dai dẻo đặc trưng, thương hiệu áp dụng nghiêm ngặt "quy tắc 20 phút". Đây được xem là "thời điểm vàng" để thực khách thưởng thức trọn vẹn hương vị tươi mới và kết cấu hoàn hảo nhất của sợi Udon chuẩn Nhật.

Chất lượng đến từ sự tươi mới và thủ công: Không chỉ có mì tươi, các món Tempura tại Marugame Udon cũng được chế biến và phục vụ ngay tại quầy để giữ độ giòn tan lý tưởng. Kết hợp cùng nước dùng được nấu mới liên tục, mỗi bát Udon phục vụ đến tay khách hàng đều thể hiện sự tươi ngon, an toàn và tinh tế của ẩm thực Nhật Bản hiện đại.

Trải nghiệm không gian bếp mở hiện đại và năng động: Không gian bếp mở hiện đại cùng quy trình đẩy khay order tự chọn mang lại trải nghiệm nhanh gọn, cực kỳ phù hợp cho những buổi hẹn đầu xuân.

Lan tỏa năng lượng tích cực cùng Tòhe

Bên cạnh những quà tặng hấp dẫn, Marugame Udon còn ghi điểm nhờ tinh thần cộng đồng khi hợp tác cùng doanh nghiệp xã hội Tòhe. Những món quà như lịch, móc khóa mang nét vẽ hồn nhiên của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là lời chúc năm mới bình an mà còn là cách người trẻ cùng thương hiệu lan tỏa sự tử tế đến cộng đồng.

(Nguồn: Marugame Udon)