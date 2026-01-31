1. Nguyên liệu:

750gr thịt nạc vai

250gr mỡ vai giòn

90gr mắm tép

Riềng, sả, hành khô, tỏi

Gia vị: dầu hào, đường, mì chính, dầu điều

2. Cách làm mắm tép:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt lợn và mỡ mua về rửa sạch, xay nhỏ.

Riềng, sả cũng rửa sạch, xay nhỏ, chia làm hai phần. Một phần đem hòa cùng chút nước để vắt lấy nước cốt. Phần còn lại để sao mắm.

Cho hết phần thịt và mỡ đã chuẩn bị vào bát to ướp cùng: nước cốt riềng sả vừa vắt được, 45gr mắm tép, 1 thìa đường, chút mì chính và dầu điều, sau đó trộn đều, chờ 30 phút đến 1 tiếng cho ngấm gia vị.

Bước 2: Cách làm mắm tép

Bắc chảo lên bếp, phi thơm chút riềng, sả, hành và tỏi xay nhỏ với mỡ lợn, dầu điều. Tiếp đến, bạn cho nốt phần mắm tép còn lại vào phi cùng, giữ mức lửa nhỏ để không bị cháy, dậy mùi thơm.

Sau đó, bạn cho hết phần thịt vừa ướp vào đảo cùng. Công đoạn này cần để lửa lớn, đảo liên tục để thịt không bị vón cục.

Khi thịt bắt đầu săn lại thì bạn hạ nhỏ lửa, nêm gia vị gồm dầu hào, đường, mì chính rồi tiếp tục đảo thịt đều tay, đến khi thịt chuyển màu cánh gián, mắm quyện lại là được.

Món thịt chưng mắm tép kiểu truyền thống của người Hà Nội. Ảnh: Esheep Kitchen

Bước 3: Thành phẩm

Thành phẩm thịt chưng mắm tép có màu nâu cánh gián đẹp mắt, miếng thịt săn, ăn thấy thịt dẻo chứ không bị khô cứng. Thịt chưng đậm đà, dậy mùi thơm của mắm tép.

Món này có thể bảo quản ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dài ngày. Khi ăn, bạn chỉ cần múc lượng thịt vừa đủ ra bát rồi hâm nóng hoặc hấp lại là ngon.

Lưu ý:

Bạn nên chọn thịt vai mềm và mỡ chọn mỡ giòn để chưng lên có độ trong veo, ăn giòn ngon lạ miệng.

Thịt phải chưng đủ thời gian và chưng nhỏ lửa để thịt được khô từ từ.

Thịt chưng rất dễ bị cháy ở bước đảo thịt nên cần cho lửa nhỏ để tránh bị cháy và nên đảo liên tục trên bếp.

Phần xử lý mắm trước khi chưng rất quan trọng giúp thịt chưng được thơm nhưng không bị tanh.