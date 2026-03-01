MS 2026.051

Nỗi đau của cô gái tuổi 17

Chiều 20/1, cô bé Hồ Thị Hường (SN 2009, ở xóm Hồng Tháp, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) trên đường đạp xe đi ôn thi học sinh giỏi tỉnh môn Văn thì bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 2 chân dập nát.

Hường được người bác ruột đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Để giữ mạng sống, bác sĩ buộc phải cắt cụt cả hai chân của Hường. Sau phẫu thuật, Hường hôn mê suốt ba ngày.

Ngày 23/1, Hường được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do phần mỏm cụt nhiễm trùng nặng, hoại tử lan rộng, suy hô hấp. Tại đây, Hường được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao, truyền máu, truyền đạm và nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Khi tình trạng tạm ổn, ngày 6/2, em được chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục ghép da và xử lý các tổn thương nặng.

Theo bác sĩ, Hường sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc, sửa mỏm cụt, ghép da và sẽ còn hành trình dài phục hồi chức năng phía trước.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Hường mất cả 2 chân

Trong phòng bệnh chật hẹp, Hường nằm lặng lẽ với đôi mắt đỏ hoe, giọng run run hỏi: “Mẹ ơi, con mất hai chân rồi, giờ con phải làm sao?”. Nghe con hỏi, chị Hải chỉ biết quay mặt khóc thầm.

Thời điểm mới tỉnh lại, biết mình đã mất 2 chân, Hường trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Nghĩ đến tương lai, em lâm vào tuyệt vọng.

Chị Hải kể, Hường học giỏi nhất nhà, là niềm tự hào của gia đình chị. “Con từng nuôi ước mơ thi vào đại học để theo đuổi ngành học yêu thích. Ai ngờ tai nạn không chỉ cướp đi đôi chân của con mà còn dập tắt giấc mơ tuổi 17”, chị Hải buồn bã chia sẻ.

Gánh nặng viện phí

Từ ngày con gặp nạn, vợ chồng chị Hải phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị. Thu nhập của cả gia đình chủ yếu chỉ trông vào vài sào ruộng. Chồng chị – anh Hồ Xuân Hoàng – làm thợ xây nên công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, vì thế, gia đình không có khoản tích lũy.

Mỗi ngày Hường nằm viện là thêm một ngày chi phí tăng lên. Tiền thuốc men, phẫu thuật, phục hồi chức năng, lắp chân giả, trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình chị Hải

Từ khi Hường bị tai nạn, chi phí điều trị đến nay đã hơn 100 triệu đồng. Riêng chi phí tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An hết 11 triệu đồng; tổng chi phí các nơi khoảng 35 triệu đồng; tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, gia đình đã tạm ứng khoảng 80 triệu đồng. Phần lớn số tiền này đều là vay mượn.

Trong khi đó, chặng đường điều trị phía trước còn rất dài và tốn kém. Sau khi điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, Hường sẽ quay về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Khánh, phòng Chỉnh hình Việt Đức, phần mỏm cụt của Hường còn khá dài, thuận lợi cho việc lắp chân giả. Tuy nhiên, chi phí lắp hai chân giả để em có thể đi lại được ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ông Hồ Xuân Hiền, Xóm trưởng xóm Hồng Tháp (xã Nghĩa Lộc), xác nhận: "Cháu Hồ Thị Hường là công dân ở địa phương. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình chị Hải gặp khó khăn, không xoay xở được".

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hải

Ở tuổi 17 – lứa tuổi đẹp nhất của đời người – Hường vẫn khát khao được trở lại trường, được sống một cuộc đời bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Rất mong cộng đồng dang tay giúp đỡ để Hường tiếp tục nuôi ước mơ theo đuổi việc học hành.

Bạn đọc giúp em Hồ Thị Hường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.051 (em Hồ Thị Hường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hồ Thị Huế (chị gái của Hường) theo địa chỉ: Xóm Hồng Tháp, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0975137372.