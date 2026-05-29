Những ngày gần đây, người dân lưu thông qua cầu Sài Gòn (hướng vào trung tâm TPHCM) không khỏi bất ngờ khi nghe tiếng loa phát thanh cảnh báo vang lên bên tai, đi kèm là bảng đèn LED hiển thị dòng chữ ''đường trơn, giảm tốc độ".

Đây là giải pháp công nghệ được Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) thực hiện.

Hệ thống cảnh báo mới được vận hành tại khu vực cầu Sài Gòn. Ảnh: PL

Cầu Sài Gòn kết nối trục đường Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ, vốn là tuyến huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Đông của thành phố. Hằng ngày, trục đường này có mật độ phương tiện rất lớn.

Vào mùa mưa, độ dốc của cầu kết hợp với những cơn giông, gió giật mạnh khiến không ít người đi xe máy bị loạng choạng tay lái, trượt ngã. Nhận diện nguy cơ này, Trung tâm đã lắp đặt 2 màn hình LED cỡ lớn cùng hệ thống loa phát thanh cảnh báo tại các vị trí dễ quan sát.

Thường xuyên đi làm bằng xe máy qua tuyến đường này, anh Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, cầu Sài Gòn vốn cao và lộng gió, mỗi khi gặp mưa giông bất chợt thì người tay lái yếu rất dễ bị ngã.

"Hôm trước, gặp cơn mưa giông đầu mùa, tôi đang loay hoay chạy lên dốc cầu thì bất ngờ nghe tiếng loa phát thanh cảnh báo, nhìn lên thấy bảng LED sáng rõ chữ 'đường trơn, giảm tốc độ'. Theo phản xạ tự nhiên, tôi và mọi người xung quanh liền giảm ga, đi chậm lại ngay. Nghe tiếng nhắc nhở giữa trời mưa gió, tôi thấy rất ấm lòng", anh Nam bày tỏ.

Cầu Sài Gòn có độ dốc lớn nên mỗi khi trời mưa, mặt đường trơn trượt. Ảnh: PL

Đại diện Trung tâm cho biết, việc tích hợp cảnh báo thị giác và thính giác giúp người dân nâng cao cảnh giác tối đa. "Thời gian qua đã có một số vụ va chạm, ngã xe trên cầu khi trời mưa lớn. Mô hình này kỳ vọng sẽ hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc", vị này chia sẻ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang theo dõi, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả vận hành thực tế mô hình tại cầu Sài Gòn. Nếu chứng minh được hiệu quả kéo giảm tai nạn của mô hình, cơ quan chức năng có thể tính đến phương án nhân rộng tại các cầu lớn, có tính chất giao thông phức tạp khác trên địa bàn TPHCM.