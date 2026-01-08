Nguồn cung nhà ở tăng mạnh trở lại

Tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1 tại TPHCM, các chuyên gia và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều nhận định về diễn biến thị trường bất động sản năm nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, hiện cả nước có 1.114 dự án nhà ở thương mại và khu đô thị đang triển khai, cung ứng khoảng 529.000 sản phẩm. Bên cạnh đó, có 679 dự án nhà ở xã hội đang được thực hiện với quy mô 657.000 căn.

Về lượng giao dịch, năm 2025 thị trường ghi nhận khoảng 580.000 giao dịch nhà ở. Giá nhà và đất tăng bình quân 10-15% mỗi năm, có thời điểm tăng cao hơn mức này. Trong tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, đến nay đã tháo gỡ được 926 dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Anh Phương

“2025 là năm tạo nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như thiếu nhà ở có giá phù hợp, giá nhà vẫn cao so với thu nhập của đại đa số người dân và hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở chưa đồng bộ”, Thứ trưởng nhìn nhận.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định, thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá bán phù hợp và nhà ở xã hội; đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu nhà ở, hướng tới xây dựng thị trường minh bạch, ổn định.

Về bức tranh chung của thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng 2025 là năm thị trường có nguồn cung mạnh nhất kể từ năm 2020. Lượng giao dịch gần chạm ngưỡng của giai đoạn phát triển ổn định trước năm 2020. Diễn biến giá bán cho thấy tăng mạnh vào đầu năm và chững lại từ giữa năm trở đi.

Việc sắp xếp còn 34 tỉnh, thành đã hình thành nhiều thị trường bất động sản có quy mô lớn và sức lan tỏa. Các làn sóng đầu cơ mang tính ngắn hạn bị đứt gãy, việc tăng giá phi mã được kiểm soát, giúp thị trường vận hành theo hướng bền vững hơn.

Theo ông Đính, nhiều dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong năm qua đã mang lại nguồn cung đáng kể cho thị trường. Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, kích thích nhu cầu đầu tư. Hoạt động đầu tư có xu hướng dịch chuyển về phía Nam.

“Thống kê cho thấy lượng giao dịch trong nửa cuối năm 2025 chiếm tới 63% tổng giao dịch cả năm. Điều này phản ánh tâm lý thị trường được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, phân khúc nhà ở xã hội tăng trưởng mạnh cũng mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường”, ông đánh giá.

TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng giá nhà năm 2026 sẽ khó giảm. Ảnh: Anh Phương

Doanh nghiệp không còn “phòng thủ”, giá nhà khó giảm

Theo ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, sau khi các quy định mới chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp đã thoát khỏi trạng thái “phòng thủ”. Việc minh bạch thông tin dự án và quy trình định giá đất hằng năm đã giúp sàng lọc những nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Dẫn chứng về sự phục hồi của thị trường, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết doanh thu kinh doanh bất động sản của Thành phố trong năm qua ước đạt 387.683 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2024.

Giai đoạn cuối năm 2025, TPHCM có kế hoạch khởi công 20 dự án hạ tầng giao thông. Đây đều là các dự án liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo đà tăng trưởng.

“Đầu tư công tạo cơ hội cho các dự án vệ tinh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án bất động sản tại những khu vực hưởng lợi trực tiếp như cửa ngõ và vùng tiếp giáp TPHCM”, ông Nam chia sẻ.

Nhận định về diễn biến thị trường năm nay, TS. Nguyễn Văn Đính cho biết việc nguồn cung nhà ở tăng trở lại sẽ giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn. Người có thu nhập thấp cũng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở khi ngày càng nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai.

Về giá nhà, chuyên gia này cho rằng khả năng giảm là không lớn do chi phí đầu vào vẫn có xu hướng tăng cao, đặc biệt là tiền sử dụng đất. Hoạt động đầu cơ mang tính “ăn xổi” sẽ khó tồn tại khi hệ thống điều tiết của Nhà nước ngày càng đồng bộ và được quản trị bằng hạ tầng số, dữ liệu.