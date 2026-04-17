Thực tế những năm qua cho thấy, không ít vụ cố ý gây thương tích, giết người bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Khi không kiểm soát được hành vi, nhiều người đã dùng dao vốn chỉ là công cụ lao động, sinh hoạt làm hung khí gây án.

Điển hình, tháng 12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án sử dụng dao là “vũ khí quân dụng” để giết người, được xem như hồi chuông cảnh tỉnh với những ai còn mơ hồ về hậu quả pháp lý.

Theo đó, bị cáo Âu Hải Hưng (trú tại Hà Nội) chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã dùng dao đâm một nhát chí mạng, khiến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, hung khí gây án là con dao làm bếp dài 33cm, được giám định là dao có tính sát thương cao theo danh mục do Bộ Công an ban hành.

Đối tượng Âu Hải Hưng và hung khí gây án. Ảnh: CACC

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không chỉ bị tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người mà còn phải chịu thêm 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Cơ quan công an nhận định, các loại dao như dao bầu, dao phay, dao thái vốn là vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, khi bị sử dụng sai mục đích, chúng có thể trở thành hung khí nguy hiểm, trực tiếp tước đoạt tính mạng con người.

Không chỉ dao, trong các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhiều vật dụng thô sơ khác như gậy sắt, tuýp sắt, búa, gạch đá… cũng thường xuyên bị các đối tượng sử dụng. Đây đều là những công cụ có khả năng gây sát thương cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, thực tế cho thấy không ít đối tượng sẵn sàng dùng các vật dụng này để giải quyết mâu thuẫn bột phát, khiến những xung đột nhỏ bị đẩy lên thành các vụ án nghiêm trọng, gây hậu quả khó khắc phục.

Khi con dao trở thành "vũ khí quân dụng"

Theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA, các loại dao sắc, dao nhọn, dao gấp, dao bấm, mã tấu, kiếm… được xếp vào nhóm “dao có tính sát thương cao”.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2025, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực, hành vi sử dụng các loại dao này để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác được xác định là sử dụng vũ khí quân dụng.

Điều này đồng nghĩa, ngoài việc bị xử lý về các tội danh như Cố ý gây thương tích hoặc Giết người, người vi phạm còn có thể bị truy cứu thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Việc xử lý đồng thời nhiều tội danh khiến mức hình phạt trở nên nghiêm khắc hơn, qua đó thể hiện rõ tính răn đe của pháp luật.

Hình ảnh phân loại về quản lý vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao. Ảnh: CACC

Trước thực trạng này, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức kiềm chế cảm xúc, đặc biệt trong các tình huống dễ phát sinh xung đột như va chạm giao thông, mâu thuẫn gia đình hoặc tranh chấp trong sinh hoạt.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện manh động, mang theo hung khí hoặc các mâu thuẫn có nguy cơ leo thang, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý từ sớm.

“Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID”, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo.