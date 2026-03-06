Tối 6/3, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang làm rõ vụ người phụ nữ gây rối tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, chị N.T.K.T. (42 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy đến một tiệm vàng ở phường Mỹ Tho và mang theo một con dao. Khi vào bên trong, người phụ nữ này liên tục la hét và đập phá tài sản tại tiệm vàng.

Người phụ nữ bị khống chế sau khi đập phá tại tiệm vàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Dù được nhân viên bảo vệ tiệm vàng can ngăn, chị T. vẫn tiếp tục la hét và đập phá. Do đó, quản lý tiệm vàng đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Tho phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa chị T. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu chị T. thừa nhận hành vi la hét, đập phá tài sản do mâu thuẫn với nhân viên tiệm vàng trong quá trình mua bán nữ trang.

N.T.K.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài

Theo thông tin xác minh của cơ quan công an, chị T. đang nhận trợ cấp hằng tháng do thuộc diện người khuyết tật nặng.

Hiện tại, Công an phường Mỹ Tho đang phối hợp với các đơn vị liên quan đưa chị T. đi giám định tình trạng tâm thần, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.