Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Nguyễn Thị Hoài Nam (SN 1966), trú tại thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh qua bài viết: “Mẹ đơn thân mắc ung thư nhìn 2 con tàn tật lo sau này không có ai chăm sóc”, nhiều bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ ủng hộ bà Nam số tiền 43.906.001 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền 43.906.001 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nam

Chồng qua đời từ năm 2015 để lại cho bà Nam hai người con là anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1996) đều mắc hội chứng Down, không tự chăm sóc được bản thân.

Bản thân bà Nam lại mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn nặng. Sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, bà Nam chỉ trông vào khoản trợ cấp khuyết tật khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng và làm thuê làm mướn để kiếm sống. Trong khi đó, chi phí điều trị và sinh hoạt ngày càng đè nặng, nợ nần tăng dần theo mỗi đợt vào viện.

Nhận số tiền 43.906.001 đồng của bạn đọc ủng hộ, bà Nam xúc động cho biết, khoản tiền này sẽ giúp mẹ con bà bớt đi phần áp lực tài chính, để bà có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh và nuôi dưỡng các con.