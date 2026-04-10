Ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 10/2026 bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

