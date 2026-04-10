Ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 10/2026 bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160235 17758118964431979622891 copy.jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160301 17758119179521526163470.jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

178592246402002391 1775811958963712015115 (1).jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160322 17758119994961591178535.jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160343 17758120527851081340698.jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160401 1775812074917213698062.jpg

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

screenshot 2026 04 10 160418 17758121063801989467252.jpg