Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Hồ cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý, Mặt trận xã đã tổ chức gần 20 hội nghị góp ý dự thảo luật, nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 8 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp giám sát hơn 20 cuộc. Các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì 11 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực, kịp thời phản ánh nguyện vọng của nhân dân, khẳng định vai trò cầu nối giữa dân với Đảng, chính quyền.

Diện mạo nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, đồng hành xóa 80 căn nhà tạm, dột nát (xây mới 54 căn, sửa chữa 26 căn). Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, Mặt trận Tổ quốc xã Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Mặt trận sẽ động viên nhân dân thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".