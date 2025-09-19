Thành quả từ nền tảng vững chắc

Cuối tháng 6/2025, khi tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng chính thức hợp nhất, một chương mới mở ra cho vùng đất vốn giàu truyền thống lịch sử và tiềm năng phát triển. TP Đà Nẵng mới không chỉ được biết đến như một trung tâm kinh tế - xã hội năng động của miền Trung, mà còn mang trên vai trọng trách kiến tạo diện mạo nông thôn mới hiện đại, hài hòa với đô thị văn minh.

Giai đoạn 2020 - 2025, cả Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) đã triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng loạt tuyến đường bê tông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa được đầu tư đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, trở thành nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Đà Nẵng ngày càng được cải thiện.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã huy động hơn 27.335 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng chiếm gần 20.000 tỷ đồng, cùng sự chung sức đóng góp của nhân dân quy đổi hơn 200 tỷ đồng. TP Đà Nẵng (cũ) cũng bố trí gần 2.802 tỷ đồng từ nhiều nguồn để phục vụ chương trình.

Nhờ nguồn lực mạnh mẽ và sự đồng thuận cao, tính đến thời điểm hợp nhất, toàn thành phố có 144 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 55 xã đạt chuẩn nâng cao và 21 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Không dừng lại ở đó, hơn 350 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 118 thôn đạt chuẩn thôn thông minh. Quảng Nam có tới 5 đơn vị cấp huyện và Đà Nẵng có 1 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nhấn mạnh: “Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng lòng dân đồng thuận cao chính là yếu tố quyết định để đạt thành quả hôm nay.”

Hướng tới nông thôn mới hiện đại, thông minh

Ngay sau hợp nhất, TP Đà Nẵng đã đặt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030: 75,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 50% đạt chuẩn nâng cao, ít nhất 6 xã kiểu mẫu, hiện đại và 50% số thôn kiểu mẫu, thông minh. Đây chính là khát vọng về một diện mạo nông thôn hiện đại, bền vững, nơi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Để hiện thực hóa, thành phố đề ra loạt giải pháp đồng bộ: xây dựng cơ chế hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tăng phân cấp cho xã, huy động đa dạng nguồn lực trong và ngoài nước, thu hút hợp tác công - tư, đồng thời ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ chú trọng phát triển mô hình nông thôn mới thông minh, đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý, ứng dụng công nghệ trong giám sát và điều hành. Song song đó là các chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn, cấp nước sạch, môi trường và tín dụng phù hợp để phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã.

Tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được khẳng định qua phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo”. Đó cũng là cách TP Đà Nẵng gìn giữ cốt lõi nhân văn trong mọi chính sách phát triển.

Quan trọng hơn, công tác giám sát, kiểm tra sẽ được tăng cường với yêu cầu công khai, minh bạch và ứng dụng công nghệ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Đây là nền tảng để bảo đảm niềm tin của người dân và hiệu quả của chương trình.