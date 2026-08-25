Theo CNN, Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 25/8 cho biết đã nắm được thông tin về một video có nội dung đe dọa ám sát Barron Trump do truyền hình nhà nước Iran phát sóng cuối tuần qua.

"Các đặc vụ đã được thông báo về video này và đang điều tra bất kỳ nội dung nào có thể được xem là mối đe dọa đối với những người được chúng tôi bảo vệ. Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến thông tin tình báo an ninh", phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Nate Herring nói.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuyên bố được Cơ quan Mật vụ Mỹ đưa ra sau khi đài truyền hình nhà nước Iran và các kênh truyền thông của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cuối tuần qua phát video dài gần 3 phút với tựa đề tiếng Anh "Hạ sát Barron Trump ở đâu?!", kèm theo thông báo treo thưởng 10 triệu USD.

Trên thực tế, truyền thông Iran đã nhiều lần đăng tải các nội dung đe dọa tính mạng Tổng thống Trump và người thân sau khi cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều thành viên gia đình ông này bị hạ sát hồi tháng 2. Trước đây đã từng xuất hiện những lời đe dọa nhằm vào Đệ nhất phu nhân Melania Trump, nhưng đây là lần đầu tiên Barron, con trai của họ, bị công khai nhắm tới.

Theo truyền thông Mỹ, người thân trực hệ của Tổng thống được bảo vệ một cách toàn diện, không chỉ dừng lại ở các biện pháp vật lý truyền thống mà bao gồm cả việc đối phó với các mối đe dọa từ trên không, không gian mạng, cho đến vũ khí hóa học và sinh học. Một báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cũng xác nhận rằng con trai của tổng thống được Cơ quan Mật vụ bảo vệ 24/24 giờ và có đặc vụ đi cùng khi ra ngoài.