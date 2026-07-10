Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/7 đã thừa nhận nguy cơ trở thành mục tiêu ám sát của Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đổ vỡ vì căng thẳng ở eo biển Hormuz.

"Tôi là mục tiêu số một trong danh sách ám sát của Iran. Tôi nhận được các báo cáo này hàng ngày và tên tôi xuất hiện trong mọi danh sách của họ. Đến hiện tại thì tôi vẫn còn may mắn, nhưng điều này có thể không kéo dài", ông Trump nói với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày 9/7, các nguồn tin của CNN và Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ rằng Israel vừa gửi cảnh báo tới Mỹ về việc Iran lên kế hoạch ám sát nhắm vào Tổng thống Trump.

"Giới chức Israel đã cảnh báo Washington về điều mà họ đánh giá là một mối đe dọa mới nhằm vào ông Trump", nguồn tin của WSJ cho biết.

"Israel đã gửi cảnh báo tới Mỹ trong tuần này. Tuy vậy, đây cũng có thể là nỗ lực của Tel Aviv nhằm tác động đến quá trình cân nhắc của Tổng thống Trump về việc có nên mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không", một quan chức Mỹ nói với CNN.

Quan hệ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump được cho là ngày càng căng thẳng do khác biệt quan điểm về việc xử lý cuộc xung đột Iran. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump thậm chí đã gọi ông Netanyahu là "điên rồ" trong cuộc điện đàm mới đây.

Ở thời điểm hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của CNN và WSJ.