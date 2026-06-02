Sao trẻ người Bồ Đào Nha hai mùa liên tiếp phải nhận vé xuống hạng. Trước khi gia nhập West Ham, Mateus Fernandes cùng Southampton rớt hạng Premier League.

Dù West Ham trải qua mùa giải thất vọng, Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi thu hút sự quan tâm từ nhiều ông lớn như MU, Arsenal, Atletico Madrid hay PSG.

Trong bối cảnh cần thu về hơn 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ để cân bằng tài chính, West Ham xem Mateus là tài sản giá trị nhất của mình.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon gia nhập "Búa tạ" với mức phí ban đầu là 38 triệu bảng từ Southampton hè năm ngoái.

Arsenal đang theo sát Mateus Fernandes. Bên cạnh đó, Pháo thủ cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo Morgan Rogers của Aston Villa.

Ở diễn biến khác, MU đưa đàn em của Bruno vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng. Michael Carrick muốn cải tổ hàng tiền vệ và xem tài năng trẻ Bồ Đào Nha là phương án phù hợp.

Dù không muốn chia tay Fernandes, nhưng West Ham chẳng còn lựa chọn nào khác khi áp lực tài chính buộc họ phải cân nhắc những lời đề nghị hấp dẫn.

Ngoài Mateus Fernandes, đội trưởng Jarrod Bowen đứng trước khả năng rời West Ham. Tiền đạo người Anh nằm trong tầm ngắm Chelsea và Newcastle, sau khi không được triệu tập vào tuyển Anh dự World Cup.