Giải thưởng với sự đồng hành của ngân hàng Barclays, nhằm tôn vinh cầu thủ tạo ra ảnh hưởng lớn nhất cho đội bóng mới ở mùa bóng 2025/26.

Senne Lammens gia nhập MU từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, với mức phí 18 triệu bảng.

Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng giúp “Quỷ đỏ” cán đích vị trí thứ ba tại Premier League - thứ hạng cao nhất của MU trong ba mùa gần đây.

Dù nhiều thời điểm biến động, MU thay đổi HLV giữa chừng rồi tạo nên màn bứt phá ngoạn mục giành vé dự Champions League, Lammens luôn thể hiện sự điềm tĩnh và ổn định trong khung gỗ.

Thủ môn 23 tuổi ra sân 32 trận cho đội chủ sân Old Trafford. Anh cùng đội bóng thành Manchetser bất bại 28 trận (thắng 18, hòa 10 và thua 4 trận).

Bản thân Senne Lammens thực hiện tổng cộng 79 pha cứu thua và có 8 trận giữ sạch lưới xuyên suốt chiến dịch.

Khoảnh khắc đáng nhớ là trong chiến thắng 2-0 trước kình địch Man City. Sau trận, Lammens miêu tả về "một trong những trận đấu hay nhất" mà anh từng góp mặt.

Thủ thành người Bỉ được vinh danh "Tân binh xuất sắc nhất mùa 2025/26" sau cuộc bình chọn của người hâm mộ.

Anh vượt qua 7 ứng viên khác trong danh sách rút gọn, gồm Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Rayan Cherki (Manchester City), Viktor Gyokeres (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Manchester City), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) và Granit Xhaka (Sunderland).