Cunha buộc phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 trước Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Tân binh người Brazil tập tễnh đi vào đường hầm khiến người hâm mộ MU lo lắng, rằng Cunha có thể phải ngồi ngoài thời gian dài.

Matheus Cunha có thể trở lại sớm hơn dự kiến - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, dấu hiệu mới nhất từ cựu tiền đạo Wolves cho thấy, nhiều khả năng anh sẽ tái xuất sớm hơn dự kiến.

Matheus Cunha mới chia sẻ bức ảnh anh đang đạp xe trên trang cá nhân càm lời viết "thời gian trôi qua thật nhanh".

Bài đăng chứng tỏ Cunha đang hồi phục thần tốc, mang đến niềm vui cho đông đảo fan Red Devils.

Một người đăng dòng tweet: "Tôi cho rằng đây là dấu hiệu tốt". CĐV khác bình luận: "Thật vui khi thấy Cunha bình phục."

Fan khác bày tỏ: "Cunha thực sự rất muốn chơi derby Manchester".

Trận đấu tiếp theo của MU sau kỳ nghỉ quốc tế là thư hùng với Man City tại Etihad ngày 14/9.