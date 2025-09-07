PSG vừa hứng chịu tổn thất nghiêm trọng trước thềm trận đại chiến với Barcelona ở lượt 2 vòng bảng Champions League 2025/26: Ousmane Dembele và Desire Doue dính chấn thương.

Theo báo cáo y tế, Dembele gặp chấn thương nặng ở gân kheo chân phải trong trận Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Dembele không thể đá trận gặp Barca. Ảnh: Imago

Dembele dự kiến phải nghỉ 6 tuần. Cầu thủ người Pháp vốn là quân bài then chốt trong đội hình của Luis Enrique mùa trước, tiếp tục bùng nổ giai đoạn đầu mùa này.

Không có Dembele - ứng viên Quả bóng vàng 2025 - sẽ là tổn thất khó bù đắp với HLV Luis Enrique, người vừa nhập viện sau tai nạn xe đạp.

Cùng lúc, “virus FIFA” cũng khiến Doue phải ngồi ngoài trong khoảng 4 tuần vì chấn thương bắp chân.

Đây là tin cực xấu, trong bối cảnh Doue đã bùng nổ ngay từ mùa đầu tiên ở Paris, góp công lớn đưa PSG đến chức vô địch Champions League lịch sử.

Tầm hoạt động rộng, khả năng rê dắt bóng xuất sắc cùng sự táo bạo trước khung thành giúp Doue được ví như Neymar mới, trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng thủ đô.

Sự tàn phá của “virus FIFA” khiến Luis Enrique mất đi những giải pháp tấn công quan trọng, khi ông dẫn PSG trở lại Camp Nou gặp lại đội bóng cũ Barca ngày 1/10 (2h ngày 2/10, theo giờ Hà Nội).

Trong những tuần tới, Luis Enrique phải đưa ra những thử nghiệm với Goncalo Ramos, Bradley Barcola và Warren Zaire-Emery để tạo sự cân bằng cho hàng công.