MU đàm phán Guehi
Cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Marc Guehi hứa hẹn hấp dẫn trong những tháng tới, khi MU cũng góp mặt – bên cạnh những CLB như Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona.
Báo chí Anh đưa tin, các quan chức MU đang có những liên hệ đầu tiên với đại diện của Guehi để tìm hiểu về mong muốn của anh, cũng như đặt vấn đề hợp đồng.
Guehi hụt vụ chuyển nhượng sang Liverpool hôm 1/9 vừa qua. Hợp đồng của trung vệ người Anh với Crystal Palace còn thời hạn đến tháng 6/2026 và MU muốn xác nhận kế hoạch tương lai của anh.
MU nhiều khả năng chia tay Harry Maguire khi mùa giải 2025/26 kết thúc. “Quỷ đỏ” muốn đạt thỏa thuận với Guehi trước World Cup 2026, để xây dựng hàng thủ mới.
Chelsea muốn ký Maignan
Theo giới truyền thông Anh và Italia, Chelsea đang chuẩn bị khởi động lại kế hoạch chiêu mộ thủ môn Mike Maignan.
Trong thời gian chuẩn bị cho FIFA Club World Cup 2025, Chelsea từng đưa ra đề nghị mua Maignan, nhưng AC Milan từ chối vì mức giá thấp.
Maignan chỉ còn một năm hợp đồng với Milan. Trong trường hợp không đạt thỏa thuận gia hạn, “Rossoneri” sẽ phải bán thủ môn người Pháp ngay trong tháng Giêng, để không mất trắng anh vào cuối mùa giải.
Chelsea đang có những tác động để Maignan không ký mới với Milan, qua đó được nhận khoản “lót tay” đáng kể nếu gia nhập Stamford Bridge.
Maguire có thể sang Saudi Pro League
Các CLB bóng đá Saudi Arabia đang có kế hoạch chiêu mộ Harry Maguire – người nằm trong danh sách rời MU vào cuối mùa giải.
Thị trường chuyển nhượng Saudi Pro League còn mở cửa đến 10/9, nhưng việc hoàn tất ký Maguire ngay lúc này là không khả thi.
Maguire muốn tiếp tục khoác áo MU như hợp đồng giữa hai bên. Anh hy vọng cạnh tranh vị trí thường xuyên, cũng như cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2026.
Các nguồn tin thân cận cho biết, Maguira muốn đưa ra quyết định sau World Cup 2026. Một số CLB châu Âu, trong đó có AC Milan, cũng muốn chiêu mộ cựu trung vệ Leicester.
Tin vắn
- Hậu vệ Denzel Dumfries để ngỏ khả năng đến bóng đá Anh: “Tôi chơi ở Serie A và cảm thấy thoải mái với Inter, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể đá tốt tại Premier League”.
“Tôi chắc chắn sẽ quan tâm. Giải Ngoại hạng Anh nổi tiếng với sự khốc liệt, trong khi Serie A là một trong những giải đấu mạnh nhất về mặt chiến thuật”, cầu thủ Hà Lan thừa nhận.
- Napoli đưa điều khoản phá vỡ hợp đồng với Rasmus Hojlund là 85 triệu euro, chỉ có hiệu lực vào năm 2027.
- Arsenal khẳng định không để Leandro Trossard ra đi, dù có nhiều liên hệ từ Thổ Nhĩ Kỳ.
- Real Madrid sẵn sàng để Ferland Mendy rời trong tháng Giêng, nếu nhận được số tiền 15 triệu euro.
- Man City có kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Tino Livramento – người đá tốt cả cánh phải và trái – trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
- Sau khi từ chối Chelsea, Fermin Lopez nhận được đề nghị mới từ Saudi Arabia. Anh cho biết muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.
- Báo Tây Ban Nha đưa tin, Real Madrid muốn lấy Rio Ngumoha – tài năng 17 tuổi có hợp đồng với Liverpool đến năm 2026.
- AC Milan và Inter Milan đều muốn có Raheem Sterling trong tháng Giêng 2026. Điều kiện là cầu thủ của Chelsea phải đồng ý giảm sâu tiền lương.
MU vừa đồng ý thỏa thuận cho mượn thủ thành Andre Onana với CLB Thổ Nhĩ Kỳ - Trabzonspor.
Kobbie Mainoo đã yêu cầu rời MU vào những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè nhưng sau cùng anh đã ở lại Old Trafford.
Tin tức về chuyển nhượng 5/9: MU bán nhanh Andre Onana, Tottenham tiếp tục đàm phán Savinho, Real Madrid muốn có Marc Guehi.
Casemiro cùng Harry Maguire nằm trong số những ngôi sao chuẩn bị rời MU hè năm tới do hết hạn hợp đồng.
Người hâm mộ Quỷ đỏ cầu xin CLB chấp nhận đề nghị hỏi mượn thủ môn Andre Onana từ một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.