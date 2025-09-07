MU đàm phán Guehi

Cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Marc Guehi hứa hẹn hấp dẫn trong những tháng tới, khi MU cũng góp mặt – bên cạnh những CLB như Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona.

MU chọn Guehi thay Maguire. Ảnh: EFE

Báo chí Anh đưa tin, các quan chức MU đang có những liên hệ đầu tiên với đại diện của Guehi để tìm hiểu về mong muốn của anh, cũng như đặt vấn đề hợp đồng.

Guehi hụt vụ chuyển nhượng sang Liverpool hôm 1/9 vừa qua. Hợp đồng của trung vệ người Anh với Crystal Palace còn thời hạn đến tháng 6/2026 và MU muốn xác nhận kế hoạch tương lai của anh.

MU nhiều khả năng chia tay Harry Maguire khi mùa giải 2025/26 kết thúc. “Quỷ đỏ” muốn đạt thỏa thuận với Guehi trước World Cup 2026, để xây dựng hàng thủ mới.

Chelsea muốn ký Maignan

Theo giới truyền thông Anh và Italia, Chelsea đang chuẩn bị khởi động lại kế hoạch chiêu mộ thủ môn Mike Maignan.

Chelsea đàm phán lấy Maignan. Ảnh: IPA

Trong thời gian chuẩn bị cho FIFA Club World Cup 2025, Chelsea từng đưa ra đề nghị mua Maignan, nhưng AC Milan từ chối vì mức giá thấp.

Maignan chỉ còn một năm hợp đồng với Milan. Trong trường hợp không đạt thỏa thuận gia hạn, “Rossoneri” sẽ phải bán thủ môn người Pháp ngay trong tháng Giêng, để không mất trắng anh vào cuối mùa giải.

Chelsea đang có những tác động để Maignan không ký mới với Milan, qua đó được nhận khoản “lót tay” đáng kể nếu gia nhập Stamford Bridge.

Maguire có thể sang Saudi Pro League

Các CLB bóng đá Saudi Arabia đang có kế hoạch chiêu mộ Harry Maguire – người nằm trong danh sách rời MU vào cuối mùa giải.

Harry Maguire có thể sang Saudi Pro League. Ảnh: EFE-EPA

Thị trường chuyển nhượng Saudi Pro League còn mở cửa đến 10/9, nhưng việc hoàn tất ký Maguire ngay lúc này là không khả thi.

Maguire muốn tiếp tục khoác áo MU như hợp đồng giữa hai bên. Anh hy vọng cạnh tranh vị trí thường xuyên, cũng như cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2026.

Các nguồn tin thân cận cho biết, Maguira muốn đưa ra quyết định sau World Cup 2026. Một số CLB châu Âu, trong đó có AC Milan, cũng muốn chiêu mộ cựu trung vệ Leicester.