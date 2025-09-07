1h45 ngày 8/9, sân Konya Buyuksehir:

Tây Ban Nha vừa mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu bằng trận thắng 3-0 trên sân Bulgaria – trận đấu mà những gương mặt trẻ Dean Huijsen và Lamine Yamal gây ấn tượng.

Chiến thắng là sự khẳng định của HLV Luis de la Fuente về sự hiệu quả khi xếp Mikel Oyarzabal đá “số 9 ảo”.

Guler và Thổ Nhĩ Kỳ muốn gây bất ngờ. Ảnh: Anadolu

Lượt trận thứ hai bảng E hứa hẹn không dễ dàng với Tây Ban Nha: làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ tại Konya. Đây được xem là hai đối thủ chính cạnh tranh vị trí đầu bảng.

Với yếu tố sân nhà, Thổ Nhĩ Kỳ rất quyết tâm tạo nên bất ngờ. HLV Vincenzo Montella không ngại đặt ra mục tiêu 3 điểm trước nhà vô địch EURO 2024.

Tây Ban Nha cũng muốn giành 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành chiếc vé chính thức dự World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha sẵn sàng mang lại kịch bản tranh tài hấp dẫn, đồng thời đó còn là cuộc chiến được kỳ vọng giữa hai thủ lĩnh trẻ: Arda Guler và Lamine Yamal.

Arda Guler và Lamine Yamal đang chiến đấu căng thẳng trong màu áo Real Madrid và Barcelona. Tại Konya, họ sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.

Sau giai đoạn cuối mùa 2024/25 gây ấn tượng, Guler hiện là nhân tố chính ở Real Madrid. Xabi Alonso kéo anh xuống đá tiền vệ trung tâm, với tầm ảnh hưởng lớn về chiến thuật.

Từ những thay đổi tại Madrid, Guler tiếp tục tỏa sáng cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Anh kiến tạo 1 bàn, phát động tình huống dẫn đến 1 bàn khác trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026 thắng Georgia 3-2.

Cầu thủ 20 tuổi được Montella biến thành nhạc trưởng, cùng Kenan Yildiz mang trên vai kỳ vọng đưa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trở lại sân chơi World Cup – điều không diễn ra kể từ 2002.

Lamine Yamal là thủ lĩnh Tây Ban Nha. Ảnh: SEFutbol

Ở phía bên kia, Lamine Yamal cũng thể hiện hình ảnh thủ lĩnh của một Barcelona khởi đầu mùa giải chưa được như ý muốn của Hansi Flick.

Cùng với chiếc áo số 10, Yamal có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 3 trận đầu mùa La Liga. Anh cũng ghi dấu ấn ở trận thắng Bulgaria bằng pha kiến tạo chuẩn xác.

Dù dính chấn thương lưng nhẹ, Yamal vẫn kịp bình phục cho trận đại chiến tại Konya.

Sự thể hiện giữa Guler và Yamal nhiều khả năng sẽ quyết định đến kết quả chung cuộc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Sau đó, họ trở lại CLB cho những bước chạy từ La Liga đến Champions League.

Lực lượng:

Thổ Nhĩ Kỳ: Ozan Kabak, Cenk Ozkacar, Enes Unal chấn thương.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino, Casado, Ayoze Perez, Inigo Martinez chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Tỷ lệ trận đấu: Tây Ban Nha chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.