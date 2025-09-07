1h45 ngày 8/9, sân RheinEnergie:

Sau thất bại gây sốc 0-2 trên sân Slovakia, trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Đức sẽ trở lại sân nhà RheinEnergie ở Cologne để tiếp đón Bắc Ireland.

Trận đấu này là cơ hội để thầy trò HLV Julian Nagelsmann lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Đức của Wirtz cần chiến thắng để giải tỏa áp lực. Ảnh: Imago

Trận thua trước Slovakia không chỉ là khởi đầu tệ hại cho chiến dịch tìm vé đi Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) mà còn đánh dấu lần đầu tiên Đức thất bại ở trận mở màn vòng loại World Cup.

Ngoài ra, kết quả này cũng khiến Die Mannschaft nhận thất bại đầu tiên sau chuỗi 51 trận bất bại trên sân khách ở vòng loại World Cup – thắng 41 và hòa 10.

Trận thua Slovakia cũng khiến Nagelsmann là nhân vật chính của cột mốc buồn khác: lần đầu tiên kể từ tháng 10/2001 (hòa Phần Lan 0-0), Đức không thể ghi bàn trong một trận vòng loại World Cup.

Dù đã giành suất tham dự vòng play-off nhờ thành tích tại UEFA Nations League, Đức vẫn cần nhanh chóng cải thiện phong độ để giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, lực lượng của Đức đang gặp nhiều biến động. Tiền đạo Niclas Fullkrug rút lui vì chấn thương, nhường chỗ cho Maximilian Beier của Dortmund.

Serge Gnabry – chân sút tốt nhất trong đội hình hiện tại với 22 bàn cho tuyển quốc gia – đã kịp bình phục sau chấn thương nhẹ và sẵn sàng ra sân.

Hàng phòng ngự cũng có thể thay đổi khi David Raum nhiều khả năng sẽ đá chính thay Nnamdi Collins, người chơi không tốt ở trận trước.

Phía bên kia chiến tuyến, Bắc Ireland đang hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Luxembourg. Các bàn thắng được ghi bởi Jamie Reid, Shea Charles và Justin Devenney – hai người sau lần đầu tiên lập công ở cấp độ đội tuyển.

Bắc Ireland khó tạo bất ngờ. Ảnh: Imago

Những cái tên như Conor Bradley – hậu vệ của Liverpool, Trai Hume và Isaac Price (9 bàn sau 23 trận) sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ Đức.

Thống kê cho thấy Đức từng thắng 13/19 lần đối đầu Bắc Ireland và chưa từng thua họ từ năm 1983. Hơn nữa, Die Mannschaft mới chỉ để thua 3/52 trận vòng loại World Cup trên sân nhà trong lịch sử.

Đây là trận đấu buộc phải thắng của Đức, thậm chí là thắng đậm, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng sâu hơn khi chỉ thua và hòa trong 4 trận vừa qua.

Lực lượng:

Đức: Fullkrug, Kai Havertz, Kleindienst, Musiala, Schlotterbeck, Ter Stegen.

Bắc Ireland: Brodie Spencer, Brad Lyons, Daniel Ballard chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Baumann; Raum, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Stiller, Kimmich; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade.

Bắc Ireland (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, McCann, Charles, Devenney; Galbraith, Price; Reid.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 2 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Đức thắng 3-0.