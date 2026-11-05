Matheus Cunha chỉ bị treo giò một trận, sau khi trở lại sân Old Trafford ăn mừng chiến thắng ngược dòng 3-2 của MU trước Roma, dù đã bị truất quyền thi đấu.

Cầu thủ ghi bàn quyết định cho Quỷ đỏ tỏ ra bực bội khi HLV Michael Carrick và các thành viên ban huấn luyện yêu cầu anh không xuống sân ăn mừng cùng đồng đội.

Họ lo Matheus Cunha có thể vi phạm quy định của UEFA và phải nhận thêm án phạt ngoài lệnh treo giò tự động một trận.

Michael Carrick yêu cầu Cunha không trở lại sân ăn mừng - Ảnh: UF1902

Tuy nhiên, hôm qua (4/11), người phát ngôn UEFA xác nhận Cunha sẽ không bị xử lý thêm. Tiền đạo người Brazil chỉ vắng mặt ở trận Champions League kế tiếp, khi MU làm khách trước Sporting Lisbon.

"Các báo cáo chính thức của UEFA không đề cập đến sự việc. Vì vậy, án treo giò tự động một trận do nhận hai thẻ vàng sẽ không bị kéo dài vì lý do đó. Chúng tôi sẽ không điều tra thêm” - người phát ngôn UEFA cho biết.

Matheus Cunha là nhân vật chính trong màn lội ngược dòng tại Old Trafford. Anh kiếm về quả phạt đền để Bruno Fernandes ghi bàn đầu tiên cho MU, rồi tự mình lập cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2.

Tuy nhiên, ở thời gian bù giờ, Cunha phải rời sân sau khi nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Anh bị cảnh cáo lần đầu vì cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định, rồi nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi không cần thiết với Leonardo Balerdi.

Thay vì đi thẳng vào phòng thay đồ, Cunha ngồi trên một tấm biển quảng cáo trước khán đài Stretford End để theo dõi những phút cuối. Lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh liền quay lại sân.

Nhận thấy Cunha có thể gặp thêm rắc rối, các thành viên BHL lập tức can thiệp. Michael Carrick yêu cầu anh trở về phòng thay đồ rồi đưa tiền đạo này về phía đường hầm. Cunha lộ rõ vẻ bực bội khi rời sân.

"Tôi thất vọng vì cách mọi chuyện khép lại, nhưng điều đó cũng cho thấy cậu ấy quan tâm đến đội bóng và sẵn sàng cống hiến đến mức nào” - Carrick nói.

"Khi Cunha vào trận với tinh thần cao và chơi như vậy, đó chính là điều chúng tôi muốn thấy. Matheus có thể tạo ra những khoảnh khắc như thế."