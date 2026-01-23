Huawei ngày 23/1 công bố tái xuất thị trường smartphone Việt Nam với HUAWEI Mate X7, mẫu điện thoại gập mới nhất của hãng, đánh dấu bước đi trở lại ở phân khúc flagship.

Sản phẩm được mở bán chính thức từ ngày 30/1 thông qua hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử, với giá niêm yết 54.990.000 đồng.

Huawei Mate X7 bán tại Việt Nam với hai màu đỏ và đen. Ảnh: FPT

Mate X7 là thế hệ tiếp theo trong dòng điện thoại gập của Huawei, được phát triển dựa trên kinh nghiệm hơn bảy năm của hãng trong lĩnh vực này.

Thiết bị có thiết kế gập ngang, cụm camera sau tạo hình “Time-Space Gate”, cùng các đường cắt và bề mặt hoàn thiện mang cảm hứng mỹ học phương Đông. Máy có hai tùy chọn màu đỏ và đen, sử dụng chất liệu da nhân tạo ở mặt lưng.

Về camera, Mate X7 được trang bị hệ thống chụp ảnh chuẩn flagship, gồm camera True-to-Colour thế hệ mới, camera Ultra Lighting HDR và camera telephoto macro 50 MP với khả năng zoom quang học 3,5x.

Thiết bị hỗ trợ quay video 4K với dải tương phản động cao, hướng tới cải thiện chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Huawei cũng nhấn mạnh yếu tố độ bền trên Mate X7, với màn hình ngoài dùng kính Kunlun Crystal Armour, bản lề thép siêu bền và khung nhôm tiêu chuẩn hàng không.

Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 - thông số hiếm gặp trong phân khúc điện thoại gập. Nhờ đó, thiết bị chống bụi ở mức cao và chịu được tia nước áp lực mạnh, nhiệt độ cao, giúp máy hoạt động ổn định khi gặp mưa lớn, nước bắn trực tiếp hoặc môi trường khắc nghiệt hơn sử dụng thông thường.

Về hiệu năng, Mate X7 sở hữu pin Silicon-Carbon dung lượng 5.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và sạc không dây 50 W, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn nhằm đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định.

Trong giai đoạn mở bán đến cuối tháng 2, Huawei áp dụng chương trình ưu đãi kèm quà tặng thuộc hệ sinh thái của hãng, hướng tới thu hút người dùng cao cấp trong bối cảnh thị trường smartphone Việt Nam cạnh tranh ngày càng gay gắt.