Theo báo cáo từ hãng nghiên cứu Counterpoint, lượng xuất xưởng iPhone tại Trung Quốc tăng vọt 28% trong quý IV/2025. Cứ 5 chiếc điện thoại bán ra trong giai đoạn này thì có một chiếc là iPhone.

Sự bứt phá của dòng iPhone 17 giúp Apple lấy lại thị phần từ tay Huawei và Xiaomi, khi cả hai đối thủ này đều ghi nhận mức sụt giảm hai con số trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, xét trên toàn bộ năm 2025, Huawei đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành lại vị trí dẫn đầu, theo dữ liệu từ IDC. Bất chấp các hạn chế từ Mỹ, hãng công nghệ Trung Quốc xuất xưởng 46,7 triệu máy, chiếm 16,4% thị phần.

Apple bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai với 46,2 triệu máy (16,2%). Top 5 còn lại gồm Vivo, Xiaomi và Oppo, trong khi Honor đã rơi khỏi nhóm này.

Huawei đứng đầu thị trường smartphone Trung Quốc trong cả năm 2025. Ảnh: Visual China

Dù thành công lớn với dòng chủ lực, Apple vẫn có một "điểm trừ" là mẫu iPhone Air. Chuyên gia Ivan Lam của Counterpoint nhận định thiết bị ghi nhận doanh số kém do ra mắt muộn và việc đánh đổi giữa độ mỏng với bộ tính năng chưa thuyết phục người dùng.

Cuộc đua song mã giữa Huawei và Apple diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường smartphone Trung Quốc suy giảm nhẹ 0,6% trong năm qua và đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt linh kiện.

Các nhà sản xuất từ Micron Technology đến Xiaomi đều cảnh báo về tình trạng thiếu hụt chip nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu. Nguyên nhân là do các nhà máy bán dẫn đang ưu tiên năng lực sản xuất cho dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp của Nvidia.

Sự khan hiếm này đẩy giá linh kiện tăng cao, gây áp lực lớn lên các hãng nhỏ. Các nhà phân tích dự báo giá chip nhớ sẽ tăng 40-50% trong quý I và thêm 20% vào quý II. Để bảo toàn biên lợi nhuận, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) dự kiến sẽ cắt giảm các dòng sản phẩm giá rẻ.

Ông C.C. Wei - Tổng giám đốc xưởng đúc chip TSMC cho biết tác động của việc thiếu chip không đồng đều, trong đó phân khúc smartphone cao cấp ít bị ảnh hưởng hơn. Nhờ toàn bộ dải sản phẩm đều nằm ở phân khúc cao cấp, Apple cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với đối thủ.

Giới chuyên gia dự báo lượng xuất xưởng smartphone tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong năm 2026 do áp lực chi phí leo thang, thị trường bão hòa và chu kỳ thay thế thiết bị của người dùng ngày càng kéo dài.

