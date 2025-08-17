Mẫu iPhone rẻ chưa từng có

Gần đây, Apple đã ngừng phân phối 3 mẫu iPhone quen thuộc với nhiều khách hàng, gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam. Do đó, theo Đời sống và Pháp luật, iPhone 13 hiện là chiếc iPhone chính hãng có giá thấp nhất tại Việt Nam.

Giá iPhone 13 đang dao động khoảng 11,3-11,5 triệu đồng, thấp hơn từ 300.000-400.000 đồng so với cuối tháng 7, đánh dấu mức giá rẻ chưa từng có cho một mẫu iPhone còn được Apple phân phối.

Không chỉ iPhone 13, các dòng iPhone 14 và 15 cũng được điều chỉnh giảm, mức giảm lên tới 700.000 đồng tùy dung lượng bộ nhớ và màu sắc.

Mức giá kỷ lục của iPhone 17 Pro Max

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 tới (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam). Đời Sống và Pháp Luật cho hay, năm nay, giới công nghệ đặc biệt quan tâm đến mức giá, khi nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ điều chỉnh tăng khoảng 50 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) cho toàn bộ phiên bản, bao gồm cả iPhone 17 Pro Max.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: chi phí linh kiện leo thang, tác động của chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc và sự ảnh hưởng lan rộng tới hầu hết quốc gia tham gia chuỗi cung ứng của Apple.

Theo Wall Street Journal, phiên bản iPhone 17 Air dự kiến có giá khởi điểm từ 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng), đồng nghĩa những mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro Max có thể chạm ngưỡng kỷ lục mới - 1,249 USD (khoảng 32,7 triệu đồng).

Giá trứng tăng gấp đôi, nông dân lãi tiền triệu mỗi ngày

Theo các tiểu thương bán trứng gia cầm, khoảng một tháng nay, giá các loại trứng đồng loạt tăng mạnh.

Đơn cử, đầu tháng 7, trứng gà Ai Cập có giá 2.600 đồng/quả, nay đã chạm ngưỡng 3.500 đồng/quả, tương đương mức tăng 35%. Các loại trứng gà, vịt khác cũng tăng từ 20-30% so với thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Nguyên nhân giá trứng tăng mạnh là bởi thời điểm này đang cao điểm làm bánh trung thu nên doanh nghiệp gom mua lượng lớn trứng gia cầm. Hơn nữa, năm ngoái và suốt mấy tháng đầu năm nay giá trứng chạm đáy, người nuôi thua lỗ nặng nên có tình trạng nông dân phá đàn, treo chuồng. Thế nên, nguồn cung trứng khan hiếm, đẩy giá tăng cao.

Giá trứng gia cầm đồng loạt tăng mạnh. Ảnh: TA

Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg

Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.

Trên các chợ online, chợ truyền thống hay dọc các tuyến phố,... nho sữa quý tộc Trung Quốc đang được rao bán la liệt với đủ loại khác nhau, từ hàng bình dân bán với giá bèo 15.000-20.000 đồng/kg, cho đến hàng VIP hay siêu VIP có giá 70.000-80.000 đồng/kg tùy loại.

Giới buôn bán nhận định, thời gian tới khi nho sữa rộ vụ thu hoạch bên Trung Quốc, hàng nhiều giá bán sẽ còn rẻ hơn nữa.

Chà là tươi Thái Lan giá rẻ bán khắp Hà Nội

Chỉ từ 70.000-150.000 đồng/kg, chà là tươi Thái Lan đang xuất hiện trên nhiều sạp trái cây, chợ truyền thống lẫn sàn thương mại điện tử với mức giá khiến người mua giật mình. Theo Tiền Phong, đây là ngưỡng giá thấp hiếm thấy, nhất là với loại quả được xếp vào nhóm trái cây ngoại có giá khá đắt đỏ.

Năm ngoái, chà là tươi Thái Lan tại Việt Nam phổ biến với mức giá 180.000-300.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các loại chà là nhập từ Trung Đông thường được bán ở dạng quả chín mềm hoặc sấy khô, vị ngọt đậm hơn và giá cao hơn đáng kể, thường dao động từ 300.000-600.000 đồng/kg.

Các nhà bán lẻ dự đoán giá chà là tươi Thái Lan có thể duy trì ở mức thấp cho tới hết mùa thu hoạch, sau đó tăng nhẹ khi nguồn cung giảm.

Vé máy bay tới Hà Nội xem diễu binh diễu hành tăng gần gấp đôi

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội dự kiến đón một lượng du khách trong nước và quốc tế cao kỷ lục. Theo Znews, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội đang dao động từ 6-8 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa giá vé dịp Tết Nguyên đán trên cùng chặng và tăng 2-3 triệu đồng/vé so với ngày thường.

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng 'cháy hàng'

Chỉ còn một vài ngày nữa cả nước sẽ chính thức bước vào dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Người Lao Động thông tin, dịp này, nhiều mẫu quần áo, phụ kiện độc đáo in hình biểu tượng cờ đỏ sao vàng, đang được giới trẻ săn đón nhiệt tình.

Anh Đặng Ngọc Dũng, chủ xưởng sản xuất túi vải Loma tại TPHCM, cho biết đơn hàng túi in lá cờ Việt Nam đang tăng rất mạnh. Sản xuất không đủ cung ứng.

Theo ghi nhận, trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee... lượng tiêu thụ sản phẩm mang hình ảnh cờ Tổ quốc cũng tăng đột biến. Một tài khoản bán hàng trên TikTok cho hay áo thun in cờ đỏ sao vàng hiện bán hơn 3.000 chiếc mỗi tháng, giá chỉ hơn 50.000 đồng/chiếc, con số kỷ lục trong mùa lễ này.