Bước sang tháng 5, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục giảm giá sâu ở nhiều phân khúc nhằm kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn tiêu thụ khó khăn nhất trong năm. Nhóm SUV/crossover cỡ C đang được các hãng và đại lý giảm giá bằng tiền mặt từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Đa số các mẫu xe giảm giá sản xuất năm 2024-2025 giảm giá do tồn kho.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao cỡ C (C-SUV) đang được giảm giá mạnh trong tháng 5:

Subaru Forester giảm hơn 300 triệu đồng cho xe form cũ

Subaru vẫn là hãng xe Nhật Bản mạnh tay nhất trong việc kích cầu tiêu dùng trong tháng 5. Theo khảo sát của PV VietNamNet, mẫu Subaru Forester có năm sản xuất 2024 (VIN 2024) đang được giảm sâu đến cả vài trăm triệu. Tuy nhiên, theo các đại lý, số lượng xe có VIN 2024 hiện không còn nhiều, do vậy có ít lựa chọn về màu sắc.

Subaru Forester form cũ tồn kho được nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Forester

Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight được giảm xuống 829 triệu và bản 2.0 i-S EyeSight là 891 triệu đồng. Như vậy, khách hàng Việt nếu chấp nhận mua xe Subaru Forester tồn kho khoảng 2 năm sẽ được giảm 270 triệu cho bản Forester 2.0 i-L EyeSight và giảm tới 308 triệu đồng so với giá niêm yết cho phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight.

Đây có thể là mức giá hời cho những khách hàng yêu thích một mẫu xe SUV cỡ C gầm cao nhập khẩu, động cơ mạnh mẽ và hoạt động bền bỉ. Tuy vậy, điểm trừ là những mẫu này thuộc thế hệ form dáng cũ, vốn không được đánh giá cao bởi thiết kế.

Mazda CX-5 giảm cao nhất 80 triệu đồng

Tại một đại lý của Mazda tại Hà Nội đang chào bán CX-5 phiên bản 2.0L Deluxe với mức giá 678 triệu đồng, giảm 71 triệu so với giá niêm yết (749 triệu đồng).

Mazda CX-5 VIN 2025 chỉ có giá bán từ 678 triệu đồng. Ảnh: THACO-Mazda

Trong khi đó, CX-5 bản 2.0L Premium Sport đang được bán tại đại lý với giá 769 triệu đồng. So với giá niêm yết 849 triệu, phiên bản này giảm 80 triệu đồng. CX-5 2.0L Premium Exclusive giảm 70 triệu đồng, xuống 799 triệu. Như vậy, tất cả các phiên bản của CX-5 sử dụng động cơ 2.0L đều có giá bán thực tế dưới 800 triệu đồng.

Việc giảm giá giúp hãng giải phóng các mẫu xe cũ đồng thời điều chỉnh giá phù hợp hơn khi Mazda CX-5 vừa bổ sung bản tiêu chuẩn Deluxe với giá khởi điểm 699 triệu đồng.

Hyundai Tucson giảm 68 triệu đồng

Đối thủ của Mazda CX-5 là Hyundai Tucson cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) và các đại lý giảm giá trong tháng 5 là 68 triệu, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Với giá niêm yết từ 769-989 triệu cho 4 phiên bản, giá bán thực tế tại đại lý của Hyundai Tucson trong tháng 5 dao động từ khoảng 701-921 triệu đồng.

Hyundai Tucson được giảm giá 68 triệu trong tháng 5. Ảnh: HTV

Ngoài những mẫu xe kể trên, một số mẫu khác thuộc phân khúc C-SUV giảm từ 20-25 triệu cho xe đời cũ để kích cầu, đẩy hàng tồn.

Ở chiều ngược lại, dù cả phân khúc đang giảm giá sâu, dòng xe CR-V lại "ngược dòng" khi vừa bị Honda Việt Nam cắt khuyến mại giảm 50-100% lệ phí trước bạ như đối với tháng 4. Điều này có thể gây ra đôi chút bất lợi cho mẫu SUV cỡ C này khi cạnh tranh với các đối thủ của mình.