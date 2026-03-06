Trong danh mục sản phẩm được Wuling Việt Nam đăng tải trên website chính thức của mình hiện chỉ hiển thị vỏn vẹn 3 phiên bản của mẫu Wuling Bingo.

Trong khi đó, cái tên từng khai phá phân khúc xe điện cỡ mini là Mini EV (HongGuang Mini EV) đã không còn góp mặt. Thay vào đó là hình ảnh của dòng sản phẩm New Mini EV với tiêu đề Coming Soon (chuẩn bị xuất hiện).

Danh mục sản phẩm trên website chính thức của Wuling chỉ còn lại mẫu Bingo. Ảnh chụp màn hình

Dù hãng chưa có thông báo chính thức nào liên quan đến việc rút lui của mẫu xe điện cỡ mini, nhưng theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng, Mini EV thực tế đã ngừng bán từ khá lâu tại Việt Nam. Thời gian gần đây, thị trường chủ yếu xuất hiện các xe đã qua sử dụng được rao bán lại, trong khi hoạt động phân phối của hãng tập trung vào mẫu Bingo.

Wuling Mini EV được coi là "kẻ khai phá" phân khúc xe điện cỡ mini giá rẻ tại Việt Nam.

Wuling Mini EV từng ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2023 và được xem là mẫu ô tô điện mini đầu tiên mở bán chính thức trong nước.

Khi xuất hiện, mẫu xe này gây chú ý nhờ mức giá thấp, khởi điểm từ 239 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu ô tô cỡ A trên thị trường thời điểm đó. Ở giai đoạn đầu, Wuling Mini EV được phân phối với 4 phiên bản, sau đó danh mục được rút gọn còn hai phiên bản gồm LV2 120 km và LV2 170 km, với giá bán lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng.

Việc Wuling Mini EV "mất hút" khiến phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam tiếp tục thu hẹp lựa chọn. Hiện “cuộc chơi” gần như chỉ của riêng VinFast VF 3 cùng đối thủ đến từ Trung Quốc khác là Bestune Xiaoma.

Trong đó, VinFast VF 3 từ khi xuất hiện vào năm 2024 nhanh chóng tạo nên cơn sốt và trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2025 với 44.585 chiếc.

