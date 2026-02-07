Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, CX-3 - mẫu xe SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của Mazda dành cho thị trường Nhật Bản sẽ chính thức bị khai tử trong tháng 2 này. Trước đây, từng xuất hiện thông tin cho rằng Mazda CX-3 sẽ ngừng sản xuất vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, thời gian đã được điều chỉnh sớm hơn.

Sau khi bị khai tử tại thị trường Nhật Bản, khả năng cao Mazda sẽ sớm công bố kế hoạch dừng sản xuất CX-3 tại các thị trường khác trong thời gian tới. Ảnh: Mazda

Năm 2021, Mỹ là thị trường lớn đầu tiên mà Mazda CX-3 bị ngừng sản xuất, thay thế cho mẫu SUV cỡ B này là Mazda CX-30 hiện đại hơn, phù hợp với xu hướng thiết kế và công nghệ mới.

Hiện nay, tất cả xe Mazda CX-3 đang bán tại Nhật Bản được sản xuất tại nhà máy Mazda ở Thái Lan. Cơ sở này cũng đang cung cấp xe cho nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam, bên cạnh một nhà máy thứ 2 đặt tại Guanajuato, Mexico.

Dù Mazda chưa đưa ra thông báo chính thức về việc dừng sản xuất cho các thị trường ngoài Nhật Bản, nhưng việc kết thúc sản xuất nội địa thường là bước đi mở đầu cho quyết định khai tử toàn cầu. Điều này càng có cơ sở khi mẫu SUV cỡ B này hiện không còn đóng vai trò chiến lược trong dải sản phẩm của hãng.

Tại Mỹ, Mazda CX-3 đã bị ngừng bán và thay thế bằng mẫu CX-30 hiện đại hơn. Ảnh: Mazda

Sự ra đi của CX-3 được xem là điều khó tránh khỏi. Khi tuổi đời ngày càng cao, mẫu SUV này trở nên lỗi thời nếu đặt cạnh thế hệ SUV mới trang bị hiện đại và định vị cao cấp hơn của Mazda như CX-5, CX-50, CX-60 hay CX-80. Trong bối cảnh thị trường liên tục dịch chuyển, Mazda buộc phải tinh giản các mẫu xe cũ để nhường chỗ cho sản phẩm phù hợp hơn.

Không chỉ CX-3, một mẫu xe cỡ nhỏ khác của Mazda là Mazda2 cũng được cho là sắp kết thúc vòng đời. Nhiều nguồn tin cho biết Mazda2 có thể sẽ bị ngừng sản xuất trong năm nay, nhiều khả năng vào khoảng tháng 6.

Dù vậy, người hâm mộ dòng xe Mazda cỡ nhỏ vẫn có lý do để kỳ vọng. Một thế hệ Mazda2 hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ Vision X-Compact concept ra mắt năm ngoái, được đồn đoán sẽ trình làng sớm nhất vào năm 2027. Mẫu xe này hứa hẹn sở hữu thiết kế trẻ trung hơn, cùng loạt công nghệ mới để cạnh tranh trong phân khúc.

Cùng với CX-3, Mazda2 cũng đã cái tên khác nằm trong kế hoạch khai tử của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Thaco Mazda

Đáng chú ý, Mazda được cho là sẽ phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ dựa trên nền tảng Mazda2 thế hệ mới, đóng vai trò kế nhiệm trực tiếp của CX-3. Năm ngoái, một số bản phác thảo đã hé lộ dáng vẻ của mẫu SUV cỡ nhỏ với nhiều nét tương đồng CX-5 thế hệ mới. Nhiều khả năng, khi ra mắt, mẫu xe này sẽ mang tên CX-20.

