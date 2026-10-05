ẤN ĐỘ - Một chiếc xe máy điện được quảng cáo có thể đi 85km sau mỗi lần sạc đầy nhưng qua kiểm tra của chuyên gia chỉ chạy được 16km. Tòa án yêu cầu nhà sản xuất và đại lý bồi hoàn cho khách hàng tổng cộng 168.000 rupee (khoảng 50 triệu đồng).

Vụ việc được đưa ra tại Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng cấp quận Palakkad, bang Kerala, Ấn Độ. Theo hồ sơ, một khách hàng mua chiếc xe máy điện từ đại lý được ủy quyền vào năm 2022 với giá 88.000 rupee (khoảng 26,2 triệu đồng).

Theo phản ánh của khách hàng, nhà sản xuất và đại lý giới thiệu xe có thể di chuyển 85km sau khoảng 6 giờ sạc đầy, đồng thời được bảo hành 3 năm. Tuy nhiên, ngay từ khi mới mua, chiếc xe chỉ đạt quãng đường khoảng 40km sau mỗi lần sạc.

Tình trạng tiếp tục xấu đi theo thời gian dù xe được đưa đi bảo dưỡng nhiều lần. Pin cũng được thay thế nhiều lần, trong đó có các lần vào tháng 3 và tháng 10/2023, nhưng không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, quãng đường di chuyển của xe giảm xuống còn khoảng 18-20km mỗi lần sạc.

Ngoài vấn đề về tầm hoạt động, khách hàng còn phản ánh bộ sạc gặp trục trặc và ổ bi bánh trước bị lỏng. Người này cho biết đã nhiều lần yêu cầu đại lý khắc phục nhưng không được cung cấp đầy đủ phụ tùng cũng như dịch vụ sửa chữa cần thiết. Đến tháng 12/2024, khách hàng gửi đơn khiếu nại lên cơ quan giải quyết tranh chấp người tiêu dùng tại Palakkad.

Mẫu xe máy điện công bố tầm hoạt động 85km nhưng thực tế chỉ chạy 16km.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, hai chuyên gia được chỉ định để kiểm tra chiếc xe và lập báo cáo chung. Kết quả cho thấy sau khi sạc đầy, xe chỉ có thể chạy khoảng 16km.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều vấn đề kỹ thuật, gồm điện áp pin không đủ, khả năng lưu giữ điện của pin kém, lỗ trục có hình dạng oval gây lệch trục, hệ thống ổ bi trục bánh trước có lỗi và các vấn đề liên quan đến hệ thống sạc.

Nhà sản xuất và đại lý phủ nhận lỗi sản xuất, cho rằng quãng đường thực tế của xe có thể bị ảnh hưởng bởi trọng lượng người lái, điều kiện đường sá, áp suất lốp, cách vận hành, nhiệt độ và tốc độ di chuyển. Phía doanh nghiệp cũng lập luận rằng khiếu nại được gửi sau thời hạn cho phép.

Tuy nhiên, Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng cho rằng nhà sản xuất và đại lý không đưa ra được bằng chứng chứng minh những yếu tố trên là nguyên nhân thực sự dẫn đến các vấn đề của chiếc xe. Việc pin đã được thay nhiều lần nhưng tình trạng vẫn không được khắc phục cũng được cơ quan này xem xét.

Theo Indian Express, nhà sản xuất và đại lý đã vắng mặt trong 9 phiên làm việc liên tiếp, khiến vụ việc được giải quyết theo hướng vắng mặt các bên này.

Ngày 30/9, hội đồng gồm Chủ tịch Vinay Menon V cùng các thành viên Vidya A và Krishnankutty N K ra phán quyết có lợi cho người tiêu dùng.

Theo đó, nhà sản xuất phải hoàn trả toàn bộ 88.000 rupee tiền mua xe, đồng thời trả 55.000 rupee tiền bồi thường cho những bất tiện, tổn thất tinh thần và 25.000 rupee chi phí tố tụng. Tổng số tiền phải thanh toán là 168.000 rupee, tương đương khoảng 50 triệu đồng.

Vụ việc cho thấy chênh lệch lớn giữa thông số tầm hoạt động được công bố và khả năng vận hành thực tế có thể trở thành vấn đề pháp lý nếu nhà sản xuất không chứng minh được nguyên nhân khiến phương tiện hoạt động không đúng như cam kết.

Theo Ntvtelugu

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