Mới đây, một câu chuyện liên quan chi phí thay thế bộ pin bị hỏng "không hề rẻ" được chia sẻ trong một hội nhóm người dùng xe điện Dat Bike.

Theo đó, người dùng này cho biết do gặp tai nạn, chiếc Dat Bike Weaver++ (giá mua 65,9 triệu đồng) bị bỏ không trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng pin cạn sạch và hỏng hóc.

Nội dung trao đổi giữa chủ xe Dat Bike Weaver++ với tài khoản chăm sóc khách hàng Dat Bike chính thức trên Zalo. Ảnh chụp màn hình

Hậu quả là bộ pin lithium-ion của xe không thể khởi động lại sau khi bị để kiệt điện. Dù đã mang xe đến đại lý để kích pin và được hướng dẫn cách bảo quản trong thời gian không sử dụng, pin xe vẫn “bệnh cũ tái phát”, tiếp tục hư hỏng sau đó.

Lần kiểm tra tiếp theo, kỹ thuật viên Dat Bike xác nhận toàn bộ các cell pin đã cạn sạch và không thể phục hồi, buộc phải thay mới cả 2 pack pin có tổng cộng 320 cell pin.

Ban đầu, Dat Bike báo giá thay mới hai pack pin lithium-ion lên tới 52,8 triệu đồng. Sau khi kiểm tra lại, hãng điều chỉnh chi phí xuống 38,54 triệu đồng vì bo mạch và cảm biến vẫn hoạt động, chỉ cần thay toàn bộ 320 cell pin. Dù vậy, mức giá này vẫn khiến nhiều người dùng “ngã ngửa”.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện thương hiệu Dat Bike cho biết hiện tại các khách hàng có thể tìm hiểu, trao đổi thông tin sản phẩm thông qua tài khoản của Dat Bike trên Zalo. Do đó, những gì chia sẻ từ tài khoản Zalo này sẽ được coi là thông tin chính thức từ Dat Bike.

Tuy nhiên, đối với những thông tin trôi nổi được chia sẻ trên mạng xã hội không có đầy đủ thông tin của chủ xe, Dat Bike nhấn mạnh hãng sẽ không thể xác minh được nội dung đoạn hội thoại đó có chính xác hoặc đã bị chỉnh sửa gì hay không.

Thay pin hết gần 40 triệu đồng, có đắt không?

Liên quan đến vụ việc khách hàng sử dụng mẫu xe Weaver++ phải bỏ ra một khoản chi phí sửa chữa lớn như vậy, Dat Bike cho rằng tổng quan trên thị trường, chi phí cho một pack pin khi nghe con số có thể thấy khá cao nhưng không phải là điều bất thường với các dòng xe máy điện giá trị lớn.

Dat Bike Weaver++ được giới thiệu vào năm 2023 có thể di chuyển được 200km nếu được sạc trong 3 tiếng. Ảnh: OTXM

Hãng dẫn chứng một ví dụ, Dat Bike Quantum S-Series được ra mắt vào cuối năm ngoái có giá 34,9-49,9 triệu đồng nhưng chi phí cho bộ pin LFP chỉ chiếm chưa đến 20 triệu đồng.

"Như trường hợp của chủ xe Weaver++, với chi phí sửa chữa 38,5 triệu đồng cho 2 pack pin, tương đương mỗi pack pin khoảng hơn 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, công nghệ pin NMC của các dòng xe Weaver có giá thành cao hơn pin LFP đang dùng cho dòng Quantum S-Series. Nếu so với giá bán là 65,9 triệu, quy đổi trị giá pin rơi vào gần 60% giá trị xe, như vậy là một tỉ trọng hợp lý đối với xe máy điện, nhất là khi chi phí vận hành của xe máy điện chỉ bằng 1/10 xe máy xăng", Dat Bike chia sẻ.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, pin của dòng Weaver++ gồm 2 pack pin, loại NMC 72V 68Ah với 320 cell pin, còn pin của dòng Quantium S-Series là loại LFP 72V 90Ah với 138 cell pin. Do số lượng cell pin và cấu tạo pin cũng khác nhau nên chi phí thay thế mỗi loại pin cũng sẽ có sự khác biệt.

Dat Bike cũng cho biết thêm, không giống như các đơn vị kinh doanh xe máy điện khác, pin xe máy điện của họ không được bán như phụ tùng thay thế mà chỉ cung cấp để sửa chữa thực tế nên sẽ không có giá pin riêng lẻ.

Nếu hỏng do lỗi nhà sản xuất, hãng sẽ bảo hành miễn phí. Trong trường hợp lỗi do người dùng, hãng sẽ cố gắng sửa chữa hoặc thay thế từng phần để giảm chi phí, tránh lãng phí không cần thiết.

Người dùng cần làm gì để tránh những hư hỏng pin xe máy điện?

Dat Bike tiếp tục chỉ ra lỗi hỏng pin hoàn toàn xuất phát từ việc không sạc pin trong thời gian dài, khiến các cell bị "chết" có thể xảy ra với bất kỳ loại pin lithium-ion nào, dù là loại NMC hay LFP. Vì vậy, nguyên nhân có thể không đến từ pin mà phần lớn từ thói quen sử dụng của người dùng.

Đối với chủ xe Weaver++ gặp sự cố pin, Dat Bike cũng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu đến từ việc không tắt pin (bảo vệ pin) theo khuyến cáo sử dụng và không sạc xe trong thời gian dài. Việc buộc phải thay thế toàn bộ 320 cell pin được xem là phương án cuối cùng.

Khám phá pin của Dat Bike Weaver++. Nguồn video: Ebike VietNam

Dat Bike khuyến cáo: "Nếu không sử dụng xe trong thời gian dài, người dùng nên sạc pin lên 80–90% trước khi cất trữ, kiểm tra lại mỗi 2 tuần, và nạp bổ sung khi pin còn khoảng 20%. Ngoài ra, việc tắt pin để vào chế độ bảo vệ cũng là điều cần thiết nhằm tránh hư hỏng."

Theo hãng, việc phải thay toàn bộ cell pin là sự cố ít khi xảy ra và hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người dùng tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Trong bối cảnh xe máy điện ngày càng phổ biến, điều quan trọng là người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ lượng các dòng xe máy điện đến từ các thương hiệu tên tuổi, chính sách bảo hành pin của từng hãng cũng như việc sử dụng pin đúng cách, chỉ có vậy mới giúp bản thân tránh được những “cú sốc” tài chính không đáng có.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!