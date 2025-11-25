Do được phát triển trong giai đoạn đại dịch Covid-19, các kỹ sư phải làm việc từ xa, quy trình thử nghiệm bị cắt giảm mạnh đã khiến Mazda CX-60 ra mắt khi chưa thực sự hoàn thiện. Hãng xe Nhật Bản mới đây đã phải thừa nhận rằng chính sự thúc ép về tiến độ đã để lại những hệ lụy khó tránh khi bán mẫu SUV này ra thị trường.

Mazda CX-60 gặp nhiều vấn đề do bị ép tiến độ ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Mazda

Tại các thị trường được phân phối, Mazda CX-60 bị khách hàng phản ánh hệ thống treo quá cứng, hộp số có vấn đề trục trặc. Đặc biệt, trên phiên bản PHEV, hệ thống hybrid hoạt động chưa tối ưu.

Trong cuộc trao đổi gần đây với truyền thông Úc, Alexander Fritsche - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và kỹ thuật của Mazda châu Âu thẳng thắn thừa nhận, hãng chịu áp lực phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt mẫu xe Mazda CX-60 sớm trên thị trường.

Ông nói với trang Drive của Úc: “Chúng tôi đã vội vã đưa ra thị trường khi sản phẩm chưa hoàn chỉnh 100%. Mẫu xe đã gặp phải những vấn đề phát sinh tại thị trường châu Âu buộc chúng tôi phải dồn sức khắc phục. Đến hiện tại, tôi tin mẫu xe đã hoàn thiện tốt hơn.”

Theo Alexander Fritsche, trong giai đoạn phát triển sản phẩm, mẫu xe bị thiếu các thử nghiệm thực tế tại châu Âu. Do giãn cách xã hội, hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch, mẫu xe không thể tiến hành các bài thử nghiệm đầy đủ cần thiết theo quy trình bình thường trước khi thương mại hóa một mẫu xe. Nhiều hạng mục phải được thử trong môi trường mô phỏng, không phản ánh đúng điều kiện thực tế vận hành của khách hàng.

Cộng thêm áp lực phải tung ra sản phẩm sớm để đáp ứng nhu cầu thị trường, những vấn đề phát sinh xảy ra đối với hệ truyền động và hệ thống treo là điều khó tránh.

Ông gọi đây là “bài học lớn” của Mazda. Hãng đã phải tổ chức nhiều cuộc họp căng thẳng rút kinh nghiệm, siết chặt quy trình phát triển sản phẩm để đảm bảo, các mẫu xe ra mắt trong tương lai phải đạt chất lượng ngay từ lần đầu tiếp cận khách hàng.

Kể từ khi ra mắt CX-60, Mazda đã thực hiện hai đợt nâng cấp, điều chỉnh về mặt cơ khí cho mẫu SUV này nhằm khắc phục những sai sót ban đầu.

Cụ thể, sau những phản hồi nặng nề từ thị trường đối với hệ thống treo, hãng đã trang bị bộ giảm xóc phía sau mới để giảm độ rung và độ cứng cho các mẫu xe được sản xuất từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, bản nâng cấp hệ thống treo lần đầu tiên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Cuối năm 2024, Mazda công bố tiếp tục tinh chỉnh hệ thống treo nhằm cải thiện độ êm, áp dụng cho mẫu xe CX-60 2025 để "sửa lỗi” toàn diện hơn.

Nỗ lực cải tiến cho thấy Mazda sẵn sàng đối mặt và sửa sai. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng một hãng xe giàu kinh nghiệm như Mazda lẽ ra không nên để xảy ra những sai lầm cơ bản như vậy.

Mazda đã thực hiện hai đợt sửa đổi về mặt cơ khí cho CX-60 nhằm khắc phục những sai sót ban đầu. Ảnh: Mazda

Mazda CX-60 ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 3/2022, bán tại châu Âu, Nhật Bản, Úc, một số nước ở châu Á, không bán tại Mỹ. Mẫu xe có 4 phiên bản gồm động cơ xăng 2.5L, động cơ mild-hybrid 3.3L, động cơ PHEV (plug-in hybrid) kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô tơ điện và bản động cơ diesel 3.3 L (tùy thị trường). Xe thuộc phân khúc SUV hạng D (mid-size SUV), cạnh tranh với BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60.

