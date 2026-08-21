Hãng tin WANA trích dẫn các dữ liệu chuyến bay ghi nhận chiếc Boeing E-3B Sentry của Không quân Mỹ xuất hiện trên hệ thống radar lúc 22h40 giờ GMT ngày 20/8 (5h40 giờ Việt Nam ngày 21/8) và phát mã khẩn cấp quốc tế 7700.
Theo tin từ hãng thông tấn Sputnik, sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, máy bay đã giảm độ cao từ mức hơn 6.700m xuống còn khoảng 5.400m trước khi đổi hướng về phía tây, rời khỏi không phận Vịnh Oman và eo biển Hormuz để bay vào sâu trong đất liền ở khu vực này.
Cùng lúc đó, 3 máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-46A Pegasus của Không quân Mỹ, vốn đã cất cánh từ căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, đang hoạt động tại không phận lân cận phía trên Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và eo biển Hormuz, thực hiện các vòng bay chờ trên lãnh thổ UAE.
Quân đội Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Diễn biến xảy ra giữa lúc cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và các nỗ lực ngoại giao đều lâm vào bế tắc.
Theo các chuyên gia, Boeing E-3B Sentry là máy bay AWACS có nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát, quản lý chiến đấu, phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu, các mối đe dọa trên không và trên biển trong mọi điều kiện thời tiết.
Mẫu máy bay này được chế tạo dựa trên thiết kế của máy bay Boeing 707-320B, có bổ sung thêm mái vòm radar đường kính 9,1m chứa radar quét mảng pha điện tử thụ động AN/APY-1 và 2 do tập đoàn Northrop Grumman sản xuất và được tích hợp thêm nhiều hệ thống cảm biến hiện đại.
Boeing E-3B Sentry dài 46,61m, sải cánh 44,42m, chiều cao 12,6m. Máy bay sử dụng động cơ Pratt and Whitney TF33-PW-100A, có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 855 km/h và trần bay 12.500m. Về vũ khí, Boeing E-3B Sentry có thể mang theo 4 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9L/M Sidewinder để tăng cường khả năng tự vệ.
Mỗi chiếc Boeing E-3 Sentry, gồm cả các biến thể E-3B và E-3G, có giá ước tính khoảng 500 - 700 triệu USD tùy thuộc vào các gói nâng cấp điện tử hàng không và trang thiết bị đi kèm. Ngoài Mỹ, Anh, Ảrập Xêút, Pháp, Nhật Bản và một số nước NATO đang sử dụng Boeing E-3B Sentry cho các mục đích chiến đấu và quốc phòng.