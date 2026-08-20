Ông Trump hôm 19/8 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ bắt đầu "chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từng được áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nào từ trước đến nay” nhằm vào Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không nêu thêm chi tiết về chiến dịch kinh tế này hay các biện pháp cụ thể sẽ được triển khai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, ông Trump cũng cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với "bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran”.

"Buôn lậu dầu mỏ, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các cơ sở thu đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển, các công ty bình phong - Tất cả những điều này hiện cần phải chấm dứt! Đây sẽ là một ngày chiến thắng về mặt kinh tế và chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập cũng như đánh bại mối đe dọa từ Iran", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày, ông Trump nhận định tình hình liên quan đến Iran "đang rất khả quan" và nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán giữa hai nước có thể sẽ được nối lại "vào một thời điểm nào đó”.

Sau đó, tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump đã trả lời câu hỏi về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt. "Chà, chúng tôi có những biện pháp có thể dùng để trừng phạt. Chúng tôi có các biện pháp trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói.

Giới chức Iran hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các tuyên bố mới nhất của ông Trump.