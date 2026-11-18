Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự An-12 của nước này bị rơi hôm 18/11 khiến toàn bộ 19 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Máy bay vận tải quân sự An-12. Ảnh: Sputnik

Hãng tin CNN và Ria Novosti dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ việc trên là trục trặc kỹ thuật.

Theo RT, tai nạn xảy ra gần làng Yagunovo, thuộc tỉnh Kemerovo, phía tây nam Siberia, cách Moscow khoảng 3.000km về phía đông.

Thống đốc tỉnh Kemerovo Ilya Seredyuk phát biểu từ hiện trường rằng máy bay đang trong hành trình quá cảnh thì xảy ra một “sự cố hàng không”.

Khoảnh khắc máy bay Nga bốc cháy và rơi xuống đất. Video: RT

Ông Seredyuk cho biết một trung tâm chỉ huy ứng phó khẩn cấp đã được thành lập. Các đội cứu hộ, cảnh sát, Vệ binh Quốc gia và chuyên gia y tế thảm họa đang phối hợp xử lý tại hiện trường. Ông nói thêm các tình tiết liên quan tới vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo kênh Telegram Baza, người dân địa phương nhìn thấy một vệt lửa trên bầu trời trước khi máy bay rơi.

Những đoạn video đang lan truyền trên mạng dường như cho thấy chiếc máy bay bốc cháy khi vẫn còn ở trên không kèm theo tiếng động cơ gầm rú trước khi máy bay lao xuống đất, kênh Military Informant đưa tin.

Theo kênh Telegram SHOT, máy bay đang trên hành trình từ Novosibirsk tới Kansk thì một động cơ được cho là bốc cháy. Phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang cháy tránh xa các khu dân cư và cuối cùng nó rơi xuống một cánh đồng.

Mảnh vỡ máy bay được cho là văng rải rác trên khu vực có bán kính khoảng 500m tính từ vị trí rơi. SHOT cũng đưa tin máy bay không chở hàng hóa nguy hiểm và không có công trình nào dưới mặt đất bị hư hại.