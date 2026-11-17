Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (17/11) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un muốn tham gia các cuộc hội đàm tại Trung Quốc vào cuối tuần này.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: White House

Theo hãng tin CNN, khi được hỏi liệu ông Kim có tới Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời các phóng viên: “Ông ấy muốn đến, đúng vậy. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Hôm 16/11, ông Trump cho biết ông “có thể gặp” ông Kim trong chuyến thăm Trung Quốc, đồng thời nói rằng quyết định này sẽ còn phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump sẽ tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vào cuối tuần này để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tại đây, ông dự kiến tiến hành hội đàm ba bên với ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Triều Tiên không phải là thành viên APEC và ông Kim Jong Un chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch nào về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết ông không có thông tin về việc liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có tham dự APEC trong tuần này hay không.

Lịch trình công du châu Á của ông Trump

Ông Trump hôm nay đã tới Manila, Philippines, bắt đầu chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á tuần này. Người đứng đầu nước Mỹ đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Các nước này tạo thành nhóm "Bộ tứ" hay còn gọi là Đối thoại An ninh Tứ giác, một nhóm không chính thức tập trung vào các vấn đề an ninh.

Sau đó, Tổng thống Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ông Trump cũng sẽ tham dự hội nghị, tiệc chiêu đãi và tiệc tối của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong ngày hôm nay.

Ngày 18/11, ông Trump ​​sẽ rời Philippines để đến Thâm Quyến, một trong những thành phố đông dân nhất của Trung Quốc. Ngày 19/11, ông Trump dự kiến ​​sẽ tham dự phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Nhà lãnh đạo Mỹ ​​sẽ có cuộc họp song phương với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng ngày, ông còn có lịch trình tham gia một cuộc họp ba bên với ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.