Theo thông tin được tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ công bố hôm 23/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngăn Kiev phóng tên lửa tầm xa ATACMS kể từ cuối mùa xuân. Thậm chí, ít nhất một lần, Washington được cho đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc tấn công một mục tiêu nằm trên lãnh thổ của Nga.

Ban đầu Kiev nhận được lô ATACMS cũ hơn với tầm ngắn hơn vào mùa thu năm 2023. Tới mùa xuân năm 2024, Mỹ bắt đầu vận chuyển mẫu ATACMS cải tiến với tầm bắn là 300km. Vào thời điểm đó, Ukraine chỉ được phép triển khai các tên lửa này để tấn công những mục tiêu nằm trong khu vực mà Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine.

Một vụ phóng thử tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ. Ảnh: Business Insider

WSJ cho rằng, việc Mỹ thay đổi chính sách liên quan tới những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm "thuyết phục" Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Hôm 15/8, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ năm 2019 tại Alaska. Tới ngày 18/8, Tổng thống Mỹ đã có cuộc hội đàm tại Washington với các nhà lãnh đạo Ukraine, NATO, Liên minh châu Âu (EU), và một số quốc gia châu Âu.

Ông Trump đã hối thúc Moscow và Kiev cần đạt được thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt. Song hôm 21/8, ông lại cho rằng Ukraine "không có cơ hội chiến thắng" nếu không tấn công Nga.

Ngoài ra, ông Trump còn chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì đã cung cấp viện trợ quân sự vô điều kiện cho Ukraine. Thậm chí, hồi tháng 2, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang "đánh cược với Thế chiến thứ 3".

Về phần mình, Nga cảnh báo bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây trên thực tế đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Moscow cho rằng, việc chấm dứt viện trợ quân sự nước ngoài là một trong những điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Ukraine.