Theo ABC News, Bộ Quốc phòng Bolivia tối 27/2 đã xác nhận việc một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của nước này gặp nạn sau khi cố gắng hạ cánh xuống thành phố El Alto trong điều kiện thời tiết xấu.

"Máy bay C-130 có nhiệm vụ vận chuyển tiền giấy mới được in tới các tỉnh thành trên cả nước. Khi đang hạ cánh xuống sân bay ở El Alto, chiếc C-130 đã bị trượt khỏi đường băng và lao sang đường cao tốc lân cận", Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Marcelo Salinas cho biết.

Đại diện cơ quan cứu hỏa địa phương tiết lộ rằng đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn, bên cạnh đó là hơn 15 phương tiện giao thông bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ máy bay C-130 rơi ở Bolivia. Video: ABC News

Trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người đổ xô tới hiện trường để cố gắng nhặt tiền rải rác sau khi máy bay rơi. Lực lượng cứu hỏa đã phải dùng vòi rồng để ngăn cản đám đông và ổn định lại tình hình.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bolivia David Espinoza sau đó thông báo rằng các tờ tiền trên máy bay C-130 hiện không có giá trị vì chưa được in số seri.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Máy bay được thiết kế với trọng lượng 34 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 79 tấn. Điểm nổi bật của C-130 là khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn dưới 1000m hoặc trên các đường băng dã chiến.