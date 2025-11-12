Theo trang Euronews, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11 đã xác nhận việc một máy bay vận tải quân sự C-130 của nước này bị rơi ở Gruzia, khiến toàn bộ 20 quân nhân có mặt trên máy bay thiệt mạng.

"Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của các nạn nhân. Mong linh hồn các liệt sĩ được yên nghỉ và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, vụ rơi máy bay xảy ra gần biên giới giữa Gruzia và Azerbaijan, nhưng không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya sau đó đã điện đàm với người đồng cấp Gruzia để phối hợp điều tra.

Khoảnh khắc máy bay C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi. Video: Sputnik

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, vì chiếc C-130 gặp nạn sau khi cất cánh từ một sân bay ở Azerbaijan.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn về sự mất mát của các quân nhân. Thay mặt người dân Azerbaijan, xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của những người đã khuất cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ anh em", ông Aliyev nói.

Bộ Nội vụ Gruzia xác nhận, máy bay C-130 bị rơi ở thành phố Sighnaghi, gần biên giới Azerbaijan. Hiện lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để phục vụ điều tra.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Máy bay được thiết kế với trọng lượng 34 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 79 tấn; chiều dài 29,79m; sải cánh 40,41m; chiều cao 11,84m. Điểm nổi bật của C-130 là khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn dưới 1000m hoặc trên các đường băng dã chiến.