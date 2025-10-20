Máy bay trượt khỏi đường băng, gãy làm đôi. Video: BBC

Báo The Guardian dẫn tin từ ban quản lý sân bay cho hay, đường băng phía bắc của sân bay hàng hóa bận rộn nhất thế giới phải đóng cửa sau sự cố trên, nhưng đường băng phía nam và đường băng trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, một chiếc máy bay chở hàng Boeing với logo AirATC bị gãy làm đôi với một phần chìm dưới nước gần đê chắn sóng của sân bay và cầu trượt thoát hiểm đã bung ra.

Giám đốc điều hành sân bay Steven Yiu kể: "Khi hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng và đâm xuyên qua hàng rào. Thật không may, vào thời điểm đó, có một xe tuần tra an ninh đang hiện diện ở đó. Máy bay đã va chạm với chiếc xe này và đẩy xe xuống biển".

Theo cảnh sát Hong Kong, 4 thành viên phi hành đoàn của máy bay đã được cứu. Tuy nhiên, 2 người trong một phương tiện dưới mặt đất gần đường băng, đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h50 sáng 20/10 theo giờ địa phương. Máy bay gặp nạn cất cánh từ Dubai, thuộc hãng hàng không Emirates. Hãng Emirates thông báo, chuyến bay EK9788 đã bị hư hại khi hạ cánh tại Hong Kong vào sáng 20/10 và là một máy bay chở hàng Boeing 747 được cho thuê, do hãng ACT Airlines vận hành.

Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay FlightRadar24 thông tin, máy bay liên quan đến vụ tai nạn đã 32 năm tuổi và từng chở khách trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng.