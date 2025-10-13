Theo hãng tin RT và tờ Kyiv Independent, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố cuộc tập trận kéo dài 2 tuần là cần thiết để gửi đi "tín hiệu rõ ràng tới mọi đối thủ tiềm tàng".

Trong thông báo về cuộc tập trận vào ngày 10/10, ông Rutte cũng từng nhấn mạnh sự kiện giúp đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của NATO duy trì "hiệu quả nhất có thể".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đứng trước tiêm kích F-35 của Hà Lan tại Căn cứ Không quân Volkel. Ảnh: NATO

Cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay do Hà Lan đăng cai, và Căn cứ Không quân Volkel là địa điểm hoạt động chính. Những đơn vị hỗ trợ sẽ được bố trí tại các căn cứ ở Bỉ, Anh, và Đan Mạch.

Theo NATO, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên bao gồm các tiêm kích F-35 của Hà Lan, cùng các máy bay giám sát, tiếp nhiên liệu trên không, máy bay chỉ huy và kiểm soát của NATO. Khoảng 2.000 binh sĩ cũng được huy động tham gia sự kiện. NATO nhấn mạnh sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc tập trận này.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay của NATO. Tuy nhiên, trong những sự kiện trước đây, Nga cho rằng chúng "chỉ làm gia tăng căng thẳng" vốn đã ở mức cao do cuộc xung đột ở Ukraine.

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov từng cáo buộc các quốc gia Tây Âu đã đoàn kết lại trong "cơn cuồng loạn chống lại Nga". Theo ông Ushakov, khu vực này đã có những tuyên bố "cực kỳ hiếu chiến, cực kỳ tiêu cực" chống lại Moscow, đồng thời lan truyền "những lời dối trá trắng trợn".

Còn vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tây Âu đã "khuấy động sự hoảng loạn" về khả năng bùng nổ xung đột với Nga.

Ngoài ra, ông Putin cũng ủng hộ việc mở rộng kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ đồng ý gia hạn hiệp ước New START năm 2010 thêm một năm, cũng như kiềm chế các động thái có thể phá vỡ sự cân bằng hiện tại.

Cuộc tập trận Steadfast Noon diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – NATO gia tăng, sau khi chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của một số nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Những vụ việc này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong NATO về việc bắn hạ máy bay Nga.