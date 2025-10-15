Máy bay ném bom Nga trên bầu trời biển Baltic. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo các báo Telegraph và Daily Mail, các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên NATO đang thảo luận về một bộ quy tắc thống nhất và duy nhất về tấn công máy bay thù địch. Họ muốn máy bay chiến đấu mang tên lửa tấn công mặt đất của Nga nếu hiện diện trên lãnh thổ của các nước NATO sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận kín cho hay, vũ khí và quỹ đạo của máy bay sẽ là yếu tố then chốt quyết định việc phương tiện này có tạo ra mối đe dọa hay không.

Các đề xuất sẽ được bộ trưởng quốc phòng của các nước NATO thảo luận trong một cuộc họp diễn ra tại Brussels, Bỉ trong hôm nay (15/10). Cuộc họp diễn ra giữa lúc châu Âu ngày càng lo ngại những mối đe dọa từ máy bay và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã lên tiếng ủng hộ hành động cứng rắn hơn với máy bay Nga xâm phạm không phận của liên minh. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên lo ngại động thái như vậy có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp với Moscow.

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao của NATO tại Châu Âu đã kín đáo kêu gọi thiết lập một "hệ thống phòng không và tên lửa thống nhất và duy nhất" để tinh giản phản ứng của liên minh trước các hành động khiêu khích tiềm tàng. Đề xuất trên sẽ loại bỏ "những điều khoản hạn chế quốc gia" và trao cho vị tướng hàng đầu của NATO này quyền tự do hơn để phản ứng quyết đoán.

Hiện các quốc gia thành viên NATO tuân thủ những quy tắc giao tranh khác nhau. Một số nước yêu cầu phi công phải xác nhận mục tiêu bằng hình ảnh trước khi hành động, trong khi một số quốc gia khác cho phép hành động chỉ dựa trên dữ liệu radar. Sự thiếu nhất quán như vậy đã làm dấy lên các cuộc tranh luận ngầm về việc có thể bắn hạ máy bay chiến đấu Nga trên không phận NATO theo những điều kiện nào.

Tháng trước, NATO đã tổ chức 2 cuộc họp khẩn theo Điều 4 trong Hiến chương của khối, sau khi máy bay Nga xuất hiện trong không phận của Estonia và Ba Lan. Trong một sự cố, 3 máy bay chiến đấu Mig của Nga đã đi vào không phận của Estonia, khiến các máy bay F-35 hiện đại của Italia được điều động để ngăn chặn. Vào thời điểm đó, tướng Grynkewich không phê chuẩn khai hỏa sau khi tin tình báo cho thấy, các máy bay Nga không có ý định nhắm vào máy bay NATO và chỉ mang tên lửa không đối không.