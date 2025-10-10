Máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31. Ảnh: Pravda

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Khoảng 19h20 ngày 9/10, ở vùng Lipetsk, một chiếc MiG-31 đã bị rơi trong quá trình hạ cánh sau khi hoàn thành chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Phi hành đoàn đã thoát hiểm, tính mạng các phi công không bị đe dọa. Máy bay đâm xuống một khu vực không có người. Khi bị rơi, máy bay không mang theo loại đạn dược nào".

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa rõ. Tuy nhiên, các nguồn tin không chính thức cho biết, sự cố trong hệ thống thả càng có thể đã gây ra tai nạn.

Thông tin sơ bộ cho thấy, phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư rồi mới nhảy dù. Cả 2 phi công đều sống sót, chỉ bị thương nhẹ khi hạ cánh, trên mặt đất không có thương vong hay thiệt hại nào.

Hiện, một cuộc điều tra đã được tiến hành và một phần mảnh vỡ máy bay đã được thu hồi để giám định. Trong những năm gần đây, nhiều vụ tai nạn liên quan tới MiG-31 đã xảy ra. Năm 2022, một chiếc rơi ở tỉnh Murmansk, một chiếc khác rơi ở vùng Kamchatka và một chiếc rơi ở vùng Krasnodar vào năm 2024.

Hãng tin Anadolu cho biết, MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu thanh tầm xa, được không quân Nga đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và thường được dùng cho các nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện. Chiến đấu cơ này có thể đạt tốc độ lên tới 3.000 km/h, bay lên độ cao 21.000m và là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng không của Nga.

Loại máy bay siêu thanh hai chỗ ngồi này có thể mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal từng được Nga dùng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine. MiG-31 đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược tấn công tầm xa của Moscow.