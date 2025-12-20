Ngày 20/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, dự án đầu tư thiết bị cyclotron 18MeV (phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư - PV) tại Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị, thuộc Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, đã ngừng nhiều năm.

Sau kết luận thanh tra, Sở Y tế đã xin chủ trương UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ dự án. Khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở sẽ mời đơn vị tư vấn đánh giá tổng thể, từ đó đề xuất giải pháp nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành.

Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị được đầu tư thiết bị cyclotron 18MeV nhưng nhiều năm vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh: H.T

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với dự án trên.

Theo kết luận, dự án được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) phê duyệt năm 2011, do Sở Y tế làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 203 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA gần 176 tỷ đồng, phần còn lại là của địa phương.

Tháng 5/2015, nhà thầu IBA (trụ sở tại Bỉ) vận chuyển linh kiện thiết bị về Kiên Giang để lắp đặt. Tuy nhiên, do Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị chưa hoàn thiện, việc lắp đặt chỉ thực hiện được phần máy chính, các thiết bị phụ phải tập kết tại kho của Bệnh viện Lao. Từ đây phát sinh chi phí vận chuyển và bảo vệ thiết bị.

Hai năm sau, kho chứa linh kiện bị kẻ gian đột nhập, khoét lỗ 7 kiện hàng, lấy trộm hơn 4,2 tấn chì trong tổng số 34 tấn. Đáng chú ý, số gạch chì còn lại trong các kiện bị mất không còn đủ tiêu chuẩn sử dụng cho việc lắp đặt.

Tháng 8/2018, Sở Y tế tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp để mua bổ sung số gạch chì bị mất. Vụ án trộm chì sau đó đã được đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, theo TAND tỉnh Kiên Giang (cũ), đến nay đã hơn 7 năm kể từ khi bản án có hiệu lực, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn trả lại số tiền tạm ứng nêu trên.

Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị cyclotron còn nhiều tồn tại, với 12 hạng mục, thiết bị chưa được nhà thầu IBA lắp đặt, thực hiện hoặc chưa có.

Trong quá trình triển khai dự án, một số tổ chức, cá nhân liên quan chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư công và đấu thầu.

Dù dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2021, đến nay dự án vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ, về nguyên nhân khách quan, việc mất trộm chì che chắn phóng xạ cùng với dịch bệnh Covid-19 kéo dài… làm gián đoạn sự phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về nguyên nhân chủ quan, công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, dẫn đến việc bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch không kịp thời.

Trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (theo từng thời điểm), Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cùng các cá nhân giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA; Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang qua các thời kỳ. Ngoài ra, còn có trách nhiệm liên đới của các tổ chức, cá nhân tham mưu UBND tỉnh, gồm Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư (trước khi sáp nhập).

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2008–2018, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quản lý và thực hiện dự án...