Máy rửa bát giảm giá mạnh

Trước đây, máy rửa bát được xem là mặt hàng cao cấp, giá bán thường lên tới vài chục triệu đồng, khó tiếp cận với phần lớn người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Người Lao Động, nhiều mẫu máy đã giảm giá mạnh.

Khảo sát tại các siêu thị điện máy lớn ở TPHCM cho thấy máy rửa bát loại để bàn, có thể rửa 6 đến 8 bộ bát đĩa, hiện chỉ còn 5-6 triệu đồng, giảm khoảng 20-30% so với đầu năm.

Các dòng máy độc lập hoặc âm tủ có công suất lớn hơn cũng được điều chỉnh giảm từ 3-7 triệu đồng, dao động trong khoảng 10-18 triệu đồng, tùy thương hiệu và dung tích. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lên tới 40-50%, một con số hiếm thấy trên thị trường thiết bị gia dụng.

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết nguyên nhân chính khiến giá giảm sâu là do nhu cầu mua sắm chững lại trong khi lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh, buộc các nhà bán lẻ phải tung khuyến mãi kích cầu. Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan đang mở rộng thị phần bằng sản phẩm giá rẻ, kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

iPhone rẻ bất ngờ chỉ 2 triệu đồng

Thị trường iPhone cũ sôi động với hàng loạt mẫu máy “cũ đẹp”, “xước nhẹ” được rao bán với giá rẻ chưa từng có. Khảo sát cho thấy, nhiều hệ thống bán lẻ đang tung ra các mẫu iPhone 7, 7 Plus chỉ từ 1,5-3 triệu đồng, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi không đòi hỏi cấu hình cao.

Lý do giá iPhone cũ giảm mạnh là nhà sản xuất Apple liên tục ra mắt thế hệ mới như iPhone 15, 16 hay 17, khiến các dòng đời cũ như iPhone 7, 8 hay X nhanh chóng mất giá trị. Sự sụt giảm mạnh này phản ánh rõ quy luật đào thải trong công nghệ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho người tiêu dùng muốn trải nghiệm iOS với chi phí thấp.

Ngoài ra, nguồn cung iPhone cũ dồi dào từ các chương trình thu cũ đổi mới và hàng nhập từ nước ngoài khiến thị trường trở nên bão hòa, đẩy giá giảm sâu.

Điều hòa giảm giá đến 40%, ồ ạt xả kho hàng tồn cuối mùa

Hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn đang tung chương trình giảm giá sâu cho các mẫu điều hòa, có sản phẩm giảm tới 40%. Đây được xem là đợt xả kho, đẩy hàng tồn lớn nhất sau mùa cao điểm hè.

Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu uy tín như Daikin và Panasonic vẫn giữ mức giá sau giảm từ 9 đến 13 triệu đồng, tập trung vào các dòng Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm và có độ bền cao.

Trong khi đó, các thương hiệu phổ thông và giá rẻ như Casper, Reetech hay Nagakawa lại thu hút người tiêu dùng nhờ mức giá chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng, phù hợp với hộ gia đình nhỏ hoặc người thuê trọ có nhu cầu cơ bản.

'Phù phép' thịt trâu Ấn Độ giá rẻ thành bò Wagyu thượng hạng

Thịt trâu nhập khẩu giá rẻ được “phù phép” thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Bò Wagyu - loại thịt bò nhập khẩu đang có giá đắt đỏ bậc nhất tại thị trường Việt. Song, nhiều người không khỏi giật mình khi hay biết công nghệ sản xuất ra miếng thịt bò Wagyu cao cấp tại một công ty ở Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật Bản, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả.

Theo đó, bà N.T.P.T là Tổng Giám đốc Công ty Hida đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác là thịt bò.

Đáng chú ý, các sản phẩm này được bán ra thị trường với giá dao động từ 400.000-600.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Những miếng thịt trâu Ấn Độ giá rẻ được đưa vào dây chuyền tiêm chất bột trắng để tạo ra thịt bò Wagyu với các vân mỡ đan xen. Loại thịt bò thượng hạng này có giá đắt đỏ nên người sản xuất lãi khủng.

Giá rau xanh ‘leo thang’ sau bão: Người bán lo ế, người mua xót tiền

Hai tuần vừa qua, do ảnh hưởng liên tiếp từ hai cơn bão số 10 và 11, nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng nặng nề. Không chỉ giao thông, sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà nguồn cung rau xanh từ ngoại thành cũng sụt giảm mạnh.

Do đó, giá hầu hết các loại rau xanh đều tăng gấp đôi so với trước. Ghi nhận tại chợ Nghĩa Tân, Dịch Vọng, các chợ cóc, chợ tạm... cho thấy, sau mưa lụt, giá rau xanh tăng chóng mặt, trong khi mặt hàng củ quả ít biến động.

Đơn cử, rau muống từ 10.000-13.000 đồng/bó nay lên 20.000-25.000 đồng; rau cải ngồng, cải thìa tăng từ 25.000 lên 35.000-40.000 đồng/bó...

Giá rau tăng chóng mặt khiến việc buôn bán của tiểu thương cũng chững lại. Nhiều sạp rau vắng khách, lượng hàng nhập về ít hơn ngày thường.

Giá dừa tươi đột ngột giảm sâu

Ngày 15/10, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Tấn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dừa Năng Lượng (Vĩnh Long), cho biết, giá dừa tươi tại địa phương hiện chỉ từ 30.000-40.000 đồng/chục 12 trái, loại đạt chuẩn xuất khẩu cũng chỉ 6.000 đồng/trái. Trong khi cách đây vài tháng, vào mùa nóng giá dừa tươi lên đến 200.000 đồng/chục.

Tuy nhiên, do sản lượng dừa hiện tại gấp 3-4 lần trước đây nên nông dân vẫn có nguồn thu đáng kể. Ông kỳ vọng đến tháng 11/2025, Trung Quốc tăng mua trở lại và sản lượng giảm, giá sẽ tăng trở lại.

Dù giá dừa tươi giảm nhưng đây vẫn là một trong những loại quả đang dẫn đầu về tăng trưởng xuất khẩu, tiếp sau sầu riêng.