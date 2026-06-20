Mới đây, anh Nguyễn Đại (Hà Nội) đã chia sẻ về một thói quen "lạ" lái xe số tự động của một người bạn lên diễn đàn Otofun thu hút hơn 800 bình luận quan tâm.

Anh Đại cho biết, người bạn của anh lái ô tô "bằng hai chân, cụ thể, chân trái đạp phanh, chân phải đạp".

"Bạn đó lái xe kiểu này suốt gần chục năm qua mà chưa hề gặp sự cố. Thậm chí, không chỉ là lái xe ở tốc độ thấp, bạn còn lái xe bằng hai chân trên những chuyến hành trình dài ở tốc độ cao", anh Đại cho hay.

Bản thân anh Đại dù lái xe số tự động nhiều năm nhưng chưa bao giờ lái xe theo phong cách đó. Vì vậy, anh đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Khi đăng tình huống này lên hội nhóm Otofun, bài viết nhanh ngay lập tức chóng thu hút hàng trăm bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Ở chiều hướng bênh vực, nhiều người cho rằng nếu luật không cấm thì lái xe bằng hai chân cũng không có gì sai. Tài khoản Quý Trần bình luận hóm hỉnh: "Dù sao cũng chục năm rồi ... cứ thế mà lái được thêm chục năm nữa cũng tốt mà". Một tài khoản khác có tên Đinh Sơn nhận xét: "Nếu tự tin chắc chắn không nhầm chân ga thì cứ chạy. Còn hơn nhiều người chạy một chân mà vẫn nhầm chân ga đấy thôi".

Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại lên án gay gắt thói quen này. Một thành viên chia sẻ: "Mình đã lái xe số sàn gần 10 năm, đến khi đổi sang xe số động, để quen lái xe bằng cả hai chân là khó vô cùng. Thực tế, từ nước ngoài cho đến Việt Nam, không thầy giáo nào dạy mình phải lái xe số tự động theo cách như vậy là có lý do."

Nhiều người chỉ ra rằng, thiết kế của xe số tự động sinh ra là để giải phóng chân trái, việc cố tình dùng cả hai chân là đi ngược lại nguyên lý an toàn cơ bản của nhà sản xuất.

Tại sao không nên dùng hai chân để lái xe số tự động?

Chia sẻ với VietNamNet, chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn Trần Quang Tiến (Đội đua AKA Racing) khẳng định: "Lái xe số tự động bằng hai chân trong điều kiện giao thông dân dụng là một sai lầm nghiêm trọng".

Theo anh Tiến, khi gặp sự cố bất ngờ, phản xạ tự nhiên của con người là gồng mình và đạp mạnh cả hai chân. Nếu đạp cùng lúc cả ga và phanh, động cơ sẽ gầm rú, hệ thống phanh có thể không đủ sức hãm lại lực kéo của động cơ, khiến xe chồm lên mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng "xe điên".

Xe số tự động đã được thiết kế bàn đạp nghỉ để giúp tài xế có điểm tựa vững chắc khi vào cua. Ảnh: CarFromJapan

Ngoài ra, các kỹ sư ô tô đã thiết kế chỗ trống bên trái để chân (bàn đạp nghỉ) giúp cơ thể tài xế có điểm tựa vững chắc, đặc biệt khi vào cua. Nếu chân trái lúc nào cũng lơ lửng ở chân phanh, cơ thể sẽ bị vặn vẹo, kém ổn định.

Chưa hết, chân trái không có điểm tì sẽ có xu hướng gác hờ lên bàn đạp phanh. Điều này khiến đèn phanh sáng liên tục, gây hiểu lầm cho xe phía sau và làm hệ thống phanh bị ma sát, quá nhiệt, dẫn đến mất phanh, vị chuyên gia này nói thêm.

Khi nào có thể sử dụng kiểu lái bằng hai chân?

Trong vai trò là một tay đua, anh Tiến cho biết kỹ thuật phanh bằng chân trái thực tế vẫn tồn tại nhưng chỉ được các tay đua chuyên nghiệp áp dụng trong các giải đua xe tốc độ cao. Các tay đua sử dụng kỹ thuật này để duy trì vòng tua máy cao, giữ áp suất bộ tăng áp không bị trễ trong khi vẫn có thể hãm tốc độ xe khi vào cua, giúp xe bám đường và thoát cua nhanh hơn.

Việc lái xe bằng hai chân chủ yếu được áp dụng trong các cuộc đua xe tốc độ khi thời gian chuyển chân quyết định đến chiến thắng. Ảnh: Chaseyoursport

Tuy nhiên, họ đều là những chuyên gia được đào tạo bài bản, tập luyện lái xe bằng hai chân nhiều lần, nhuần nhuyễn mới có thể sử dụng thành thạo. Đáng nói là các tay đua sử dụng cách lái này đúng thời điểm cần thiết chứ không lạm dụng. Chưa kể, điều này thường được thực hiện trên những chiếc xe đua đã được nâng cấp nhiều thứ và trên những đường đua khép kín.

Đối với những người lái xe đi làm hàng ngày trên phố, vị chuyên gia này khẳng định thói quen lái xe số tự động bằng hai chân hoàn toàn không mang lại lợi ích gì ngoài việc rước thêm rủi ro vào thân.

Hãy tuân thủ nguyên tắc "gót chân chữ V", gót chân phải đặt cố định trên sàn xe, xoay mũi chân qua lại giữa ga và phanh, còn chân trái hãy để nó được "nghỉ ngơi" đúng nghĩa. Đừng để một thói quen tưởng chừng như "thuận tiện" trở thành mầm mống cho những tai nạn đáng tiếc.

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