Hãng xe Nhật Bản Mazda gần đây dành rất nhiều thời gian và nguồn lực cho các mẫu SUV/crossover dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, đồng thời ưu tiên những mẫu xe cỡ lớn và biên lợi nhuận cao. Trong khi đó, các dòng xe nhỏ dần bị bỏ quên.

Ngoại trừ CX-5 được làm mới và một vài mẫu xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, mảng xe cỡ nhỏ của Mazda vẫn chưa có nhiều thay đổi. Sự im lặng bao trùm lên cả mẫu Mazda3 vốn bán chạy trên toàn cầu, cho thấy hãng xe Nhật Bản không quá thiết tha phát triển mẫu sedan cỡ C này.

Mazda3 thế hệ tiếp theo sẽ là một chiếc xe điện

Theo Carscoops, hãng xe Nhật Bản có thể sẽ làm mới Mazda3 sau năm 2026, nhưng lúc này mẫu sedan cỡ C sẽ không còn là Mazda3 nữa. Cụ thể, Mazda3 truyền thống có thể được thay thế bằng một biến thể điện mang tên Mazda3e (hoặc Mazda Ez-3), phát triển thông qua hợp tác với thương hiệu Deepal - một thương hiệu xe điện cao cấp của công ty ô tô Trung Quốc Changan.

Mazda3 thế hệ mới sẽ được phát triển thông qua hợp tác với thương hiệu Deepal. Ảnh: Carscoops

Giả thuyết này được củng cố khi Mazda nộp hồ sơ đăng ký tên gọi “Mazda3e” tại Australia, Anh và châu Âu. Trong khi đó, hãng xe đối tác Changan vừa ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ L06. Mazda3e được cho rằng sẽ sử dụng nền tảng Deepal L06 – mẫu sedan Trung Quốc với hai cấu hình: EREV (xe hybrid gồm pin + động cơ xăng nhỏ) và xe EV thuần điện.

Ở bản EREV, xe sử dụng động cơ xăng 1.5L (khoảng 97 mã lực), kết hợp với pin LFP dung lượng ~28,39 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 180 km, nhưng khi cần vẫn dùng xăng với mức tiêu thụ kết hợp khá thấp.

Phiên bản EV thuần điện mạnh mẽ hơn, dùng mô tơ điện công suất cao (khoảng 268 mã lực), với hai lựa chọn pin 56 kWh hoặc 69 kWh, cho tầm hoạt động rất ấn tượng, lên đến 670 km/lần sạc theo thông tin từ nền tảng Deepal.

Bên trong, Mazda3e có thể trang bị công nghệ cao cấp: chip buồng lái 3Nm, màn hình AR-HUD lớn, LiDAR, nhiều màn hình kỹ thuật số. Công nghệ này giúp Mazda3e mang lại trải nghiệm hiện đại vượt trội so với thế hệ hiện tại.

Điều đáng mừng là thiết kế ngoài vẫn giữ phong cách Kodo đặc trưng của Mazda. Nhưng một số chi tiết như tay nắm cửa chìm, mái coupe, đèn hiện đại và cấu trúc thân xe lớn hơn cho thấy Mazda 3e thực sự là mẫu “Mazda mới” theo hướng điện hoá.

Nội thất của Mazda3e được cho là sẽ tương tự mẫu Mazda6e. Ảnh: Carscoops

Nếu Mazda3e về Việt Nam, có nên đặt kỳ vọng?

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 đang được lắp ráp và phân phối bởi THACO với 4 phiên bản, giá bán từ 579-739 triệu đồng. Khách hàng Việt đánh giá cao Mazda3 nhờ thiết kế Kodo tinh tế, cảm giác lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu và đây là một trong những mẫu sedan cỡ C bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên doanh số bán ra của Mazda3 lại giảm dần trong thời gian gần đây. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 tháng đầu năm 2025, có 2.221 chiếc Mazda3 được bán ra thị trường, giảm tới 45,5% so với cùng kỳ năm 2024 (4.074 chiếc).

Sự xuất hiện của thế hệ mới - Mazda3e tại Việt Nam trong tương lai, có thể tạo nên một bước dịch chuyển quan trọng trong phân khúc sedan cỡ C.

Việc chuyển sang nền tảng điện hóa giúp mẫu xe này bắt kịp xu hướng toàn cầu, đồng thời mở ra lựa chọn mới cho nhóm khách hàng trẻ đang quan tâm đến EV hoặc hybrid. Những lợi thế như tầm hoạt động dài của bản EV hay tính linh hoạt của cấu hình EREV cho phép Mazda 3e đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đó, khoang nội thất hiện đại, nhiều màn hình và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến có thể trở thành điểm cộng lớn, đặc biệt với người dùng trẻ, thích trải nghiệm công nghệ và đề cao tính an toàn.

Tuy vậy, Mazda3e cũng đối mặt với không ít thách thức. Việc sử dụng nền tảng Deepal từ Trung Quốc có thể khiến một bộ phận khách hàng lo ngại về chất lượng và sự “thuần Nhật” - vốn là giá trị cốt lõi của Mazda.

Ngoài ra, chi phí nhập khẩu và mức thuế dành cho xe điện nhập khẩu từ khu vực ngoài Đông Nam Á có thể đẩy giá bán lên cao, khiến Mazda3e khó giữ được giá bán cạnh tranh như Mazda 3 xăng đang lắp ráp trong nước. Các yếu tố như hạ tầng sạc còn hạn chế hoặc chi phí bảo trì hệ thống hybrid/EREV cũng sẽ là rào cản cần được cân nhắc.