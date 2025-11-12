Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay (12/11), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 10/2025 đạt 37.910 xe, bao gồm 27.246 xe du lịch; 10.162 xe thương mại và 502 xe chuyên dụng.

So với tháng 9, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 24%. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại tăng 6,6%, xe chuyên dụng giảm 15% so với tháng trước.

So với tháng 9, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 10 vừa qua tăng tới 24%. Nguồn số liệu: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 tính đến hết tháng 10 vừa qua đạt 289.331 chiếc, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024 (với 264.344 chiếc). Trong đó, ô tô du lịch tăng 2%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 76% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô lắp ráp trong nước tháng 10 đạt 17.129 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 20.781 xe, tăng 28% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ 8 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn vượt trội so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Cộng dồn trong 10 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 137.047 chiếc, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu nhỉnh hơn khi đạt tới 152.284 chiếc, tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy khách hàng Việt đang có xu hướng mua xe nhập khẩu nhiều hơn so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.