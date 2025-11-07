Theo Paultan, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa được hé lộ sẽ sớm ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, mở màn tại Malaysia trong năm 2026. Nếu được đưa về nước, mẫu SUV ăn khách của thương hiệu Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế vững chắc tại Việt Nam – nơi CX-5 đang là “ông vua doanh số” trong phân khúc SUV/crossover cỡ C.

Theo kế hoạch, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được phân phối tại Malaysia dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vào Quý 3/2026, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD) vào năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ. Xe có kích thước lớn hơn, cửa sau mở rộng, khoang hành lý dài và cao hơn, giúp tăng khả năng chứa đồ. Hãng cũng hạ thấp độ cao sàn khoang chứa, giúp việc xếp dỡ hành lý thuận tiện hơn.

Dưới nắp capo, CX-5 mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, truyền động cầu trước qua hộp số tự động 6 cấp. So với bản hiện tại, thế hệ mới có thể sẽ loại bỏ tùy chọn động cơ 2.0L, hướng đến hiệu năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Đáng chú ý, thế hệ cũ của CX-5 vẫn được duy trì song song nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, đồng thời giữ giá bán linh hoạt hơn cho từng phân khúc người dùng.

Chiến lược bán song song hai thế hệ được đánh giá là bước đi khôn ngoan của Mazda, vừa giúp duy trì lượng khách hàng truyền thống, vừa mở rộng tệp khách hàng muốn trải nghiệm dòng xe mới. Ngoài Malaysia, Mazda CX-5 từng được xác nhận sẽ ra mắt thị trường Indonesia vào cuối năm sau.

Hiện chưa rõ thời điểm xe được bán ở Việt Nam nhưng có lẽ ngày ra mắt cũng không quá xa so với các thị trường Đông Nam Á khác.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 do THACO lắp ráp và phân phối nhiều năm liền là mẫu SUV/CUV bán chạy nhất thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2025 vừa qua, mẫu xe này ghi nhận 11.306 chiếc giao tới khách Việt, bỏ khá xa các đối thủ như Ford Territory (8.156 chiếc), Hyundai Tucson (5.910 chiếc), Honda CR-V (4.155 chiếc) hay KIA Sportage (1.505 chiếc)...

Với riêng thương hiệu Mazda, một mình CX-5 này chiếm tới 51,9% tổng lượng xe THACO-Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong 9 tháng đầu năm. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân vật "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong bối cảnh người tiêu dùng trong nước ngày càng chú trọng đến thiết kế, tiện nghi và khả năng vận hành, Mazda CX-5 mới – với sự cải tiến toàn diện – hứa hẹn vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng trẻ, năng động và yêu thích phong cách lái thể thao.

Dù vậy, với việc chỉ còn sử dụng động cơ 2.5L và bổ sung hệ thống mild-hybrid, CX-5 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với phiên bản hiện tại. Đây vừa là cơ hội để Mazda nâng tầm hình ảnh sản phẩm, nhưng cũng là thách thức lớn trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh khi giá bán vẫn luôn là “vũ khí” hiệu quả nhất giúp CX-5 giữ ngôi vương suốt nhiều năm qua.

