Ngày 19/10/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất cho vay, trong đó giảm 1,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và xem xét giảm tới 2%/năm đối với một số trường hợp cần hỗ trợ.

Động thái này nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Giảm lãi suất, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), MB triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn về chi phí tài chính với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, MB giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp, nông thôn; sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức lãi suất cho vay áp dụng từ 7,9%/năm, tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp và cá nhân đáp ứng điều kiện tín dụng.

Đặc biệt, đối với một số trường hợp được ưu tiên hỗ trợ, MB xem xét áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm. Chính sách hướng tới việc giảm áp lực chi phí vốn, hỗ trợ khách hàng duy trì dòng tiền, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh thường gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Việc tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên cũng góp phần thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào những ngành có vai trò quan trọng đối với sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tối ưu vận hành, tạo dư địa giảm chi phí vốn

Song song với chính sách giảm lãi suất, MB tiếp tục cân đối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hoạt động vận hành nhằm tạo dư địa chia sẻ lợi ích với khách hàng.

Theo kế hoạch được ngân hàng công bố, MB hướng tới tối ưu hóa chi phí hoạt động, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) khoảng 2 - 2,5% so với năm 2025. Đây là một trong những giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động nguồn lực để triển khai các chính sách tín dụng phù hợp với định hướng điều hành của cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực sản xuất, việc giảm lãi suất có thể góp phần giảm gánh nặng chi phí tài chính, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch kinh doanh.

Đối với người dân, chính sách tín dụng với mức lãi suất phù hợp cũng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ các nhu cầu hợp pháp, tùy theo từng chương trình cho vay và điều kiện áp dụng của ngân hàng.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng nền kinh tế

Việc triển khai giảm lãi suất cho vay tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của MB trong thực hiện các chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN. Thông qua các giải pháp tín dụng phù hợp, ngân hàng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, duy trì đà sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Trong thời gian tới, MB cho biết sẽ tiếp tục bám sát định hướng điều hành của cơ quan quản lý, cân đối nguồn vốn và triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, ngân hàng hướng tới hài hòa mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chính sách lãi suất và các giải pháp tín dụng có thể liên hệ các điểm giao dịch hoặc tổng đài hỗ trợ 24/7 của MB trên toàn quốc để được tư vấn cụ thể về điều kiện vay, mức lãi suất và hồ sơ cần thiết.

Thu Loan